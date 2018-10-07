Чеченский правозащитник Титиев удостоен премии Совета Европы

Лауреатом премии Совета Европы имени Вацлава Гавела в 2018 году стал чеченский правозащитник Оюб Титиев. Это решение было оглашено в понедельник, 8 октября, на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Титиев, сменивший убитую в 2009 году Наталью Эстемирову на посту главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал", внес общепризнанный вклад в защиту прав человека в своем регионе тем, что сообщал о неправомерных действиях местных властей, считает Совет Европы.

"Мы в полной мере осознаем трудности, с которыми столкнулись Титиев и его коллеги", - заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она назвала премию "признанием работы", которой занимаются Титиев и "Мемориал" в целом, а также "посланием всем, кто работает в этом регионе в защиту правовых норм и прав человека".

Премия была вручена председателю совета "Мемориала" Александру Черкасову, так как Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Наркотики были обнаружены в его автомобиле при осмотре 9 января. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. В "Мемориале" считают, что он арестован на основании сфальсифицированных доказательств.

Прежние лауреаты премии Совета Европы

Премия имени бывшего диссидента, а затем президента Чехии Вацлава Гавела присуждается за вклад в защиту прав человека с 2013 года и в денежном выражении составляет 60 тысяч евро. Первым лауреатом стал находившийся тогда в заключении белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. После него награды были удостоены азербайджанский политзаключенный, глава Центра по мониторингу выборов и изучению демократии Анар Маммадли, председательница Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, турецкий юрист Мурат Арслан, а также езидская правозащитница Надия Мурад, которая в 2018 году стала лауреатом Нобелевской премии мира.

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