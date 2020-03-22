 Чехия, Словакия и Венгрия частично открывают внутренние границы | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2020

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Европа

Чехия, Словакия и Венгрия частично открывают внутренние границы

Внутренние границы Чехии, Словакии и Венгрии будут открыты для граждан этих трех стран, если они вернутся на родину в течение 48 часов. В таком случае им не придется сдавать тест на коронавирус и соблюдать карантин.

Погранконтроль на границе Чехии и Германии

Погранконтроль на границе Чехии и Германии

Прага и Братислава договорились о возобновлении пограничного сообщения между этими двумя странами в ограниченном объеме. Соответствующая договоренность, достигнутая чешским и словацким премьер-министрами Андреем Бабишем и Игором Матовичем, действует со среды, 27 мая, написал Бабиш в Twitter во вторник, 26 мая. По его словам, позднее к Чехии и Словакии присоединилась Венгрия.

Если путешественники пробудут в другой стране не более 48 часов, им не придется сдавать тест на коронавирус и находиться на домашнем карантине.

Гражданам третьих стран, в том числе Германии, из-за пандемии пневмонии COVID-19 пока запрещено въезжать в Чехию, Словакию и Венгрию.

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    Автор: Наталья Позднякова


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