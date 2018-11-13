 Чехия официально отвергла миграционный пакт ООН | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

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Европа

Чехия официально отвергла миграционный пакт ООН

Правительство в Праге считает, что это соглашение создает угрозу для безопасности и суверенитета Чехии. От участия в миграционном пакте ООН уже отказались США и целый ряд других стран.

Мигранты в лагере для беженцев в Чехии

Мигранты в лагере для беженцев в Чехии

Чехия официально отказалась от участия в миграционном пакте ООН. "Правительство решило не присоединяться к этому пакту", - заявил вице-премьер и министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец после заседания кабинета в среду, 14 ноября.

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Правительство меньшинства Чехии, состоящее из представителей популистского движения АНО ("Акция недовольных граждан") и Чешской социал-демократической партии, пришло к выводу, что этот пакт в недостаточной мере различает "легальных и нелегальных мигрантов". Премьер-министр Чехии и основатель АНО Андрей Бабиш также заявил, что соглашение создает угрозу для безопасности и национального суверенитета страны.

Помимо Чехии, об отказе от участия в миграционном пакте ООН уже объявили Болгария, США, Австрия, Венгрия и Австралия. Этот документ должен быть принят на саммите ООН в Марокко 10-11 декабря. Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, имеет целью упорядочить миграцию и бегство из родных мест.

Опрос, проведенный в октябре социологическим институтом CVVM, показал, что 68 процентов чехов выступают против приема их страной беженцев от войны - на 10 процентов респондентов больше, чем в апреле. Лишь 24 процента опрошенных высказались за временный прием таких беженцев и лишь два процента - за предоставление им постоянного убежища.

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    Автор: Нермин Исмаил


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