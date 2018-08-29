 Чехия отказалась принимать африканских мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2018

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Европа

Чехия отказалась принимать африканских мигрантов

Чехия не намерена принимать беженцев из Африки, поскольку принимает украинцев, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. В июле он раскритиковал предложение Италии о распределении беженцев по странам ЕС.

Спасение африканских мигрантов в Средиземном море (фото из архива)

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Чехия не будет принимать беженцев из Африки. Об этом во вторник, 28 августа, сообщило "Радио Прага" со ссылкой на чешского премьер-министра Андрея Бабиша. По его словам, Чехия "не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины". Согласно данным статистического ведомства Чехии, на конец 2016 года в стране жили более 109 тысяч украинцев.

В июле чешский премьер-министр жестко раскритиковал предложение Италии о распределении беженцев по странам Евросоюза. По словам Бабиша, мигрантам необходимо помогать в их родных странах, чтобы они "вообще не отправлялись в путь". Он также подчеркнул, что Чехия намерена твердо придерживаться принципа добровольности приема и расселения мигрантов внутри ЕС.

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