Чехия и Ирландия выбирают Европарламент

В двух странах Евросоюза - Чехии и Ирландии - в пятницу, 24 мая, проходит голосование в Европарламент.

В Чехии избиратели могут отдать свой голос на выборах в главный законодательный орган Евросоюза на протяжении двух дней - в пятницу и субботу. Публикация предварительных итогов выборов здесь не планируется. Всего для участия в евровыборах от Чехии зарегистрировано 33 партии и движения и шесть коалиций. Среди них - правопопулистская партия евроскептиков "Свобода и прямая демократия", которая, по прогнозам, впервые может пройти в Европарламент.

В Ирландии, где зарегистрированы 3,7 млн избирателей, голосование продлится один день до 23 часов (00:00 мск). В конце дня ирландская вещательная компания RTÉ огласит предварительные итоги.

Результаты выборов в Европарламент станут известны в понедельник

Выборы в Европарламент начались в четверг голосованиями в Нидерландах и Великобритании. В субботу они пройдут - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В большинстве страна ЕС голосование запланировано на воскресенье, 26 мая.

Последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье в 23:00 по местному времени (00:00 мск), после этого европейские страны получат право публиковать результаты голосования. Однако в Нидерландах большинство муниципалитетов по религиозным причинам в воскресенье не работают, поэтому полные официальные результаты голосования появятся только в понедельник.

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