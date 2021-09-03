Чернобыльская АЭС

Встреча Тихановской с семьей в Ирландии

"Мы очень полюбили Свету", - говорит ирландская пара, у которой Светлана Тихановская в юности отдыхала по "чернобыльской программе" на протяжении почти 10 лет. Как они приняли экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера белорусской оппозиции спустя 18 лет? Смотрите в нашем видео.