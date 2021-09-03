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Чернобыльская АЭС

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Чернобыльская АЭС".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Photo, dated 01 October 1986, showing repairs being carried out on the Chernobyl nuclear plant in the Ukraine, following a major explosion 26 April 1996 which, according to official statistics, affected 3,235,984 Ukrainians and sent radioactive clouds all over Europe. (Photo credit should read ZUFAROV/AFP via Getty Images)

Эксперты из ФРГ измерят радиацию вокруг Чернобыльской АЭС 03.09.2021

Германские специалисты по приглашению Украины составят обновленную карту радиационных показателей в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
An aerial view from a plane shows a New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant during a tour to the Chernobyl exclusion zone, Ukraine April 3, 2021. Ukraine International Airlines made a special offer marking the 35th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. Tourists get a bird's eye view of abandoned buildings in the ghost town of Pripyat and the massive domed structure covering a reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant that exploded on April 26, 1986. Picture taken April 3, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Украина открыла возле Чернобыля собственное хранилище ядерных отходов 21.08.2021

Введение хранилища в эксплуатацию призвано положить конец зависимости Украины от России в сфере хранения ядерных отходов.

Встреча Тихановской с семьей в Ирландии 16.07.2021

"Мы очень полюбили Свету", - говорит ирландская пара, у которой Светлана Тихановская в юности отдыхала по "чернобыльской программе" на протяжении почти 10 лет. Как они приняли экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера белорусской оппозиции спустя 18 лет? Смотрите в нашем видео.

Как охраняют белорусско-украинскую границу, и при чем тут Кремль. Репортаж DW 08.07.2021

Съемочная группа DW провела день с пограничниками Житомирского отряда Госпогранслужбы Украины, чтобы выяснить, насколько безопасна ситуация в приграничном регионе. "С белорусской стороны граница находится в управлении Кремля. Участок всегда использовался для деятельности разведывательно-диверсионных и контрабандистских групп", - говорит экс-посол Украины в Беларуси.
Auf den Bildern ist das belarussisch-ukrainische Grenzgebiet abgebildet.

Как украинские пограничники охраняют границу с Беларусью 03.07.2021

На дальнейшее сближение Минска с Москвой и их военное сотрудничество в Киеве смотрят с опаской. Это заставляет Украину уделять особое внимание и охране границы с Беларусью. Репортаж DW.
Victory Obelisk, Minsk, Belarus, Europe Keine Weitergabe an Drittverwerter.

В Беларуси главу партии "Зеленые" арестовали на 15 суток 27.04.2021

Белорусская партия "Зеленые" была одним из организаторов акции в память о жертвах Чернобыльской катастрофы, в проведении которой в этом году было отказано.

Берлин раскритиковал Кремль за атаку на штабы Навального и ФБК. DW Новости (26.04.2021) 26.04.2021

Российские власти намерены парализовать работу соратников Алексея Навального. Связанные с оппозиционером организации, в том числе и ФБК, прокуратура попросила признать экстремистскими. В Мосгорсуде состоялось предварительное слушание. При этом оно было закрытым, так как материалы дела якобы могут содержать гостайну. На чем основываются обвинения прокуратуры?

Секретный музей Чернобыля: "Приют одинокого дозиметриста" возле зоны отчуждения (26.04.2021) 26.04.2021

В "Приюте одинокого дозиметриста" на границе с зоной отчуждения нет китча, присущего массовому чернобыльскому туризму. Зато тут можно увидеть, как жили ликвидаторы-дозиметристы в 1986 году и потрогать реакторный графит.
Photo, dated 01 October 1986, showing repairs being carried out on the Chernobyl nuclear plant in the Ukraine, following a major explosion 26 April 1996 which, according to official statistics, affected 3,235,984 Ukrainians and sent radioactive clouds all over Europe. (Photo credit should read ZUFAROV/AFP via Getty Images)

СБУ опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.2021

Служба безопасности Украины рассказала о директиве о засекречивании информации об аварии на АЭС в Чернобыле и других фактах, которые скрывала советская власть.
++++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung von Marina Baranovska+++++ Ukraine l 35 Jahre Tschernobyl: Story eines belorussischen Liquidators Adam and Claudia Voronetz' certificates and medals

"Мы никому не нужны": как живут белорусские ликвидаторы аварии на ЧАЭС 26.04.2021

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 35 лет назад разделила жизни тысяч людей на "до" и "после". Ликвидаторы из Беларуси вспоминают первые дни после взрыва и рассказывают, как живут сейчас.

21.04.2021, Schwarzwald Deutschland, Der Verein Zukunft für Ritschow e.V. hat vor Corona Sommererhollung in Schwarzwald für Kinder aus belarussischem Dorf Ritschow organisiert

35 лет после Чернобыля. Немцы до сих пор помогают белорусам 26.04.2021

"Люди реагируют на слово "Чернобыль", - говорит волонтер одной из немецких инициатив, которые помогают в регионах Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС и 35 лет спустя. DW узнала, каким образом.
Reportage Tschernobyl. Autorin. O. Zhuravlova, unsere Korrespondentin in Kiew. Ruinen eines ehemaligen Kinderwarengeschäfts, Ort Polisske, Sperrzone Tschernobyl

По соседству с Чернобылем: как живут люди возле зоны отчуждения 25.04.2021

Власти Украины планируют превратить Чернобыльскую зону отчуждения в территорию возрождения. А населенные пункты вокруг нее все беднеют. Как живут местные жители через 35 лет после катастрофы на ЧАЭС - в репортаже DW.

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку" 12.04.2021

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".

News Bilder des Tages GRODNO REGION, BELARUS - AUGUST 7, 2020: A view of the Astravets Nuclear Power Plant located near the northwestern border of Belarus. Today the fuel charge of the reactor core begins in the first unit of BelAES. As part of the physical launch procedure, a total of 163 fuel rod assemblies are to be inserted into the core, with the main circulating pumps subsequently switched on to warm up the primary coolant loop until reaching design parameters. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E2732

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? 10.04.2021

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданы ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
Eröffnung der Ausstellung Tschernobyl. Der schlafende Effekt in Minsk. Datum: März 2021 Ort: Minsk, Belarus

Правда о Чернобыле: что вспоминают через 35 лет после аварии (фотогалерея) 09.04.2021

Художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" посвящен воспоминаниям людей о чернобыльской катастрофе. Как вспоминают об аварии и ее последствиях спустя 35 лет? Смотрите фотогалерею DW.
Eröffnung der Ausstellung Tschernobyl. Der schlafende Effekt in Minsk. Datum: März 2021 Ort: Minsk, Belarus

"Чернобыль. Эффект спящего": что стало с воспоминаниями людей после аварии 08.04.2021

Международный художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" исследует поле общественной памяти. Как воспоминания людей изменились через 35 лет после катастрофы на ЧАЭС? Об этом - фотогалерея DW.
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