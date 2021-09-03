На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Чернобыльская АЭС".
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"Мы очень полюбили Свету", - говорит ирландская пара, у которой Светлана Тихановская в юности отдыхала по "чернобыльской программе" на протяжении почти 10 лет. Как они приняли экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера белорусской оппозиции спустя 18 лет? Смотрите в нашем видео.
Съемочная группа DW провела день с пограничниками Житомирского отряда Госпогранслужбы Украины, чтобы выяснить, насколько безопасна ситуация в приграничном регионе. "С белорусской стороны граница находится в управлении Кремля. Участок всегда использовался для деятельности разведывательно-диверсионных и контрабандистских групп", - говорит экс-посол Украины в Беларуси.
Российские власти намерены парализовать работу соратников Алексея Навального. Связанные с оппозиционером организации, в том числе и ФБК, прокуратура попросила признать экстремистскими. В Мосгорсуде состоялось предварительное слушание. При этом оно было закрытым, так как материалы дела якобы могут содержать гостайну. На чем основываются обвинения прокуратуры?
В "Приюте одинокого дозиметриста" на границе с зоной отчуждения нет китча, присущего массовому чернобыльскому туризму. Зато тут можно увидеть, как жили ликвидаторы-дозиметристы в 1986 году и потрогать реакторный графит.