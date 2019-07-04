Через 30 лет климат в Москве будет похож на болгарский

Мегаполисы по всему миру должны всерьез заняться проблемой глобального потепления. 77 процентов из 520 крупнейших городов в ближайшие 30 лет столкнутся с резким потеплением, говорится в исследовании Высшей технической школы Цюриха, результаты которого в четверг, 11 июля, опубликованы в американском научном изданииPlos One.Затронуты будут, в частности, такие города, как Москва, которая в настоящий момент является самым большим мегаполисом Европы.

В крупных городах северного полушария в будущем будут преобладать такие климатические условия, которые сейчас наблюдаются территориях, расположенных на тысячу километров южнее.В европейских городахтемпература летом будет выше на 3,5 градуса, зимой - выше на 4,7 градуса. В частности, климатические условия в Москве будут такими, какие сейчас фиксируются в Софии, в Лондоне - как в Мадриде, а в Мадриде - как в марокканском Марракеше.

Исследователи прибегли к относительно оптимистичной оценке глобального повышения температуры из-за изменения климата. Для своих расчетов они предположили, что средние температуры увеличиваются на 1,4 градуса. При этом Парижское соглашение по климату 2015 года предусматривает ограничение повышения температуры не более чем на два градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой. В связи с этим авторы исследования призвали к дальнейшим усилиям в борьбе с изменением климата.

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