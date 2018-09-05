 Через восемь лет - на собачью пенсию (фото) | Кадр дня | DW | 06.09.2018

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Кадр за кадром

Через восемь лет - на собачью пенсию (фото)

Овчарка Йола прослужила в полиции немецкого города Бонна восемь лет и сейчас вышла на пенсию, о чем полиция написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Бонн

Как говорится в сообщении, за время службы Йола обнаружила наркотики, стоимость которых в общей сложности составляет 230 тысяч евро. Жить она будет дальше у своих прежних хозяев - в семье полицейского, с которым служила делу охраны порядка. Коллеги пожелали Йоле счастливого и интересного заслуженного отдыха на старости лет.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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