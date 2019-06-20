Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Карикатурист Сергей Елкин о том, что осталось за кулисами переговоров.
После заявления спецпрокурора Мюллера Кремль будет готовить кибернаступление на США. Он попытается повлиять на выборы в 2020 году ради сделки с Трампом, считает Константин Эггерт. (31.05.2019)
Отправка российских военных в Венесуэлу - всего лишь сигнал США. Каракас, в первую очередь, нуждается в деньгах, которые Россия не может ему предложить, считает обозреватель FAZ. (26.03.2019)
Противостояние США и Китая определит нашу жизнь на десятилетия вперед. Как считает Константин Эггерт, в отличие от США ни ЕС, ни Россия к этому не готовы - хотя и по разным причинам. (28.05.2019)
Теплая встреча Путина и Ким Чен Ына - часть плана новой холодной войны. РФ и КНДР хотят лишить Трампа шанса разоружить Корейский полуостров в одиночку, считает Константин Эггерт. (25.04.2019)