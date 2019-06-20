 Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Карикатурист Сергей Елкин о том, что осталось за кулисами переговоров.

Путин закрывает глаза Трампу на встрече - карикатура Сергея Елкина

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Смотреть видео 14:13

Удар по активам ближнего круга Путина: подробности новых "санкций из ада". DW Новости

Контекст

Комментарий: Победа Трампа на выборах США в 2020 году - новый проект Кремля?

После заявления спецпрокурора Мюллера Кремль будет готовить кибернаступление на США. Он попытается повлиять на выборы в 2020 году ради сделки с Трампом, считает Константин Эггерт. (31.05.2019)  

FAZ: Российские военные в Венесуэле - сигнал Путина Трампу

Отправка российских военных в Венесуэлу - всего лишь сигнал США. Каракас, в первую очередь, нуждается в деньгах, которые Россия не может ему предложить, считает обозреватель FAZ. (26.03.2019)  

Комментарий: Меркель и Путин перед вызовом Трампа и Си

Противостояние США и Китая определит нашу жизнь на десятилетия вперед. Как считает Константин Эггерт, в отличие от США ни ЕС, ни Россия к этому не готовы - хотя и по разным причинам. (28.05.2019)  

Комментарий: Путин и Ким Чен Ын хотят разрушить план Трампа по КНДР

Теплая встреча Путина и Ким Чен Ына - часть плана новой холодной войны. РФ и КНДР хотят лишить Трампа шанса разоружить Корейский полуостров в одиночку, считает Константин Эггерт. (25.04.2019)  

Комментарий: Новогодние подарки Трампа Путину

Администрация США выводит военных из Сирии и не торопится с новыми санкциями в отношении России. Константин Эггерт о том, почему Дональд Трамп не спешит давить на Владимира Путина. (21.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Очередная прямая линия. Трамп навсегда. Нуждаются ли малоимующие… – "Заповедник", выпуск 81, 23.06.19  

Сказ о Путине и Ким Чен Ыне. Новое налоговое дно. Кремль игнорит Зеленского – "Заповедник", выпуск 73, 28.04.19  

Удар по активам ближнего круга Путина: подробности новых "санкций из ада". DW Новости  

Также по теме

Vietnam APEC-Gipfel | russischer Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump

Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке 20.06.2019

Президент США заявил, что хочет поладить с Россией. Ранее Трамп сообщил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "большой двадцатки" в Японии.

Deutschland | Angela Merkel | 37. Deutscher Evangelischer Kirchentag

Меркель призвала найти решение конфликта с Ираном на встрече G20 22.06.2019

В рамках саммита G20 в конце июня необходимо принять усилия по дипломатическому урегулированию конфликта между США и Ираном, заявила канцлер ФРГ.

Europäisches Parlament in Straßburg, Plenarsitzung | Donald Tusk

Туск прокомментировал слова Путина об изжившем себя либерализме 28.06.2019

По-настоящему устарели авторитаризм, культ личности и власть олигархов, а не либеральная идея, заявил председатель Совета Евросоюза. Ранее Путин назвал либеральную идею устаревшей.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Туск прокомментировал слова Путина об изжившем себя либерализме  

Виновен ли Иран во взрывах танкеров в Оманском заливе?  

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно