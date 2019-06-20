Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке

Комментарий: Меркель и Путин перед вызовом Трампа и Си

Противостояние США и Китая определит нашу жизнь на десятилетия вперед. Как считает Константин Эггерт, в отличие от США ни ЕС, ни Россия к этому не готовы - хотя и по разным причинам. (28.05.2019)