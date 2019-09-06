Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина

Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.
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