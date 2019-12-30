Чем заплатят россияне в 2020 году за "пакет Яровой" и "суверенный Рунет"?

Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за расходов операторов на реализацию "пакета Яровой" и закона о "суверенном Рунете", прогнозирует аналитическое агентство Content Review. В прогнозе отмечается, что подорожают, в первую очередь, тарифы средней и высокой ценовой категории, а вот минимальные социальные тарифы повысятся в пределах инфляции. Однако не все эксперты разделяют такой прогноз.

Ждать ли повышения тарифов на связь и интернет?

Повышение тарифов считает вероятным Артем Козлюк, руководитель проекта "Роскомсвобода" - общественной организации, которая борется против интернет-цензуры. Однако точных прогнозов делать он не берется: "На 100% сказать, увеличатся или не увеличатся тарифы на 20%, никто не может. Для этого нужно просчитать очень много факторов и посмотреть, как будет происходить реализация. И будет ли она вообще в следующем году, а не через год и больше".

Категорически не согласен с прогнозом о повышении тарифов Сергей Кравцов, владелец OMMG Technology - коммуникационной платформы для создания цифровых сервисов общения. "Сегодня операторы сотовой связи не могут просто так повышать тарифы. Ни на какие 20% ничего дорожать не будет", - говорит он. Кравцов утверждает, что от мобильных операторов, с которыми он по роду деятельности тесно общается, о повышении тарифов на мобильную ничего не слышал.

По мнению Кравцова, операторы и без требований закона начали инвестировать в дополнительные сервисы и дата-центры, способные хранить большое количество данных. "Мегафон", например, в том числе и для этого купил компанию Mail.ru", - считает эксперт. По его словам, доходы от продажи дополнительных сервисов позволят операторам связи "спокойно хранить и передавать данные" в соответствии с законом, не повышая тарифов для населения.

"Законы Яровой" обязывают операторов хранить весь интернет-трафик россиян за последние 30 суток

Вопрос о том, вырастут ли тарифы в 2020 году в связи с затратами на "пакет Яровой" и "суверенный Рунет", остается открытым. Не внесли ясности и сами операторы. Из пятерки крупнейших операторов, к которым с этим вопросом обращалась DW - МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2 и "Ростелеком" - ответ получить удалось только от последнего. В пресс-службе оператора заявили, что "в настоящее время "Ростелеком" не планирует индексировать тарифы по данной причине (‘пакет Яровой’ и ‘суверенный интернет’)".

Кто же заплатит за "пакет Яровой" и "суверенный Рунет"?

Тем не менее, кому-то за исполнение законодательных инициатив платить все же придется, а стоить это будет сотни миллиардов рублей. Законы Яровой уже сейчас обязывают операторов хранить весь интернет-трафик россиян за последние 30 суток - а это переписка, фото, видео, звуковые файлы. Размещение такого объема данных требует специального дорогостоящего оборудования. Операторы связи и интернет-компании уже закупили его у "Ростеха" более чем на 10 млрд рублей, сообщили в начале декабря российские СМИ. Речь идет о производимой под эгидой госкорпорации системе хранения данных "Купол". А создание инфраструктуры для обеспечения автономии Рунета потребует еще целого ряда затрат - от исследовательской и конструкторской работы, создания и ведения реестра точек обмена трафика до расширения штата Роскомнадзора.

Козлюк поясняет, что в первую очередь по операторам связи и в целом по IT-индустрии ударит "пакет Яровой", так он заставляет компании устанавливать дорогостоящее оборудование за свой счет. Государственных субсидий на эти цели не планируется. Многие операторы уже подсчитали свои затраты. Так, в 2018 году "Вымпелком" (оператор "Билайн") заявил о необходимых ему 45 млрд рублей, МТС - о 60 млрд рублей, "Мегафон" в 2017 году - о 35-40 млрд рублей. Компания Tele2 также планировала потратить несколько десятков миллиардов, однако точной суммы не называла.

Протесты против цензуры в интернете, Москва, март 2019 года

За "суверенный Рунет" платить в итоге тоже придется провайдерам, несмотря на то, что деньги на его реализацию предусмотрены в госбюджете, считает Козлюк. "По факту вряд ли так называемое "оборудование по предотвращению угроз" будет устанавливаться и обслуживаться за государственный счет", - рассказал эксперт DW, напоминая, что вначале правительство вообще заявило, что дополнительных средств из госбюджета на реализацию "суверенного интернета" не предусмотрено, и лишь через какое-то время стало называть суммы в 20 и 30 млрд рублей. При этом рабочая группа "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ в конце 2018 года оценила затраты на "Закон о суверенном интернете" в 134 млрд рублей в год.

К чему приведет попытка России контролировать интернет-трафик?

Эксперты скептично оценивают законы по усилению контроля за интернетом в России. Они ставят под сомнение не только техническую возможность их реализации, но и эффективность в достижении целей. К примеру, большая часть трафика будет, по законам Яровой, храниться в зашифрованном виде, и расшифровать его спецслужбы технически не смогут, считает Сергей Кравцов. Операторы же им в этом помогать не станут, так как в их обязанности входит только хранение трафика, а не его расшифровка, пояснил он DW.

Повышение тарифов - не единственные возможные последствия ограничительных законов. Руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк поясняет, что если действительно удастся построить систему "суверенного Рунета", которая описана в законе, то качество интернета сильно ухудшится, а скорость снизится. Роскомнадзор сможет все чаще полностью глушить интернет и устраивать так называемые "шат-дауны", что уже происходило на протестах в Ингушетии и летних протестах в Москве. Тогда операторы резко снижали скорость интернета, из-за чего невозможно было вести полноценную YouTube-трансляцию.

Законы о контроле интернет-трафика не просто мешают дальнейшему технологическому развитию страны - они отбрасывают Россию назад. "Если эти законы заработают, мы столкнемся с очень плохой ситуацией и для пользователей, и для провайдеров, и для сервисов, которые живут в этой всей экосистеме", - поясняет Козлюк. - "Они будут уходить с российского рынка и закрываться. Может быть, какие-то будут и приспосабливаться, но это будет совсем не тот интернет, к которому мы привыкли".

В итоге рисков от законов множество, а вот выгоду от них получат в основном лишь поставщики оборудования и компании импортозамещения. "Какой-то прикормленной госкорпорации выгодно потом наживаться на такой цифровой "крови" всей интернет-отрасли", - резюмирует Козлюк, вспоминая "Ростех". - "Но таких бенефициаров - единицы. А миллионы будут страдать от этих законов".

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