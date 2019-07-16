Чем занимается Еврокомиссия и кто в ней работает

Еврокомиссия наряду с Европарламентом и Советом ЕС - одна из основных структур Евросоюза. После прошедших в мае 2019 года выборов в Европарламент встал вопрос о том, кто займет ключевые посты в ЕС. Сейчас все еще идет борьба за должность председателя Еврокомиссии. Возглавить эту структуру может немка Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В начале июля страны ЕС официально выдвинули ее на этот пост. За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали 27 участников саммита ЕС - все, кроме Ангелы Меркель (Angela Merkel). Канцлер Германии воздержалась, поскольку фон дер Ляйен не поддержали немецкие социал-демократы - партнер блока партий ХДС/ХСС по правящей коалиции. Перед тем, как фон дер Ляйен официально объявила о своем желании баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии, она подала в отставку с поста министра обороны Германии. Теперь для избрания на должность председателя Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен нужно получить большинство голосов в Европарламенте. Какой же структурой придется руководить тому, кто займет место главы Еврокомиссии?

За что отвечает Еврокомиссия

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза. Ее можно сравнить с правительством любой из стран-членов ЕС. Одна из основных задач Еврокомиссии - следить за соблюдением огромного количества законов и правил, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан: будь то качество продуктов питания, процедура регистрации лекарств или ограничение выбросов выхлопных газов.

Урсула фон дер Ляйен

В случае если какая-либо из стран нарушает законодательство ЕС, Еврокомиссия может начать против нее штрафную процедуру. При принятии подобных решений в Брюсселе руководствуются, в том числе, и политическими мотивами: Еврокомиссии зачастую приходится искать золотую середину между необходимостью обеспечивать выполнение законов и целесообразностью штрафных мер.

Помимо этого, Еврокомиссия разрабатывает законопроекты, которые затем должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом в рамках многоэтапного процесса. Иногда это приводит к жарким спорам, как в случае с директивой, согласно которой средняя продолжительность рабочего времени в странах ЕС не должна превышать 48 часов в неделю. Против ограничений выступали несколько стран-членов Евросоюза.

Чем занимается Еврокомиссия

Жан-Клод Юнкер на саммите G20 в Осаке, 28 июня 2019 года

При этом стоит отметить, что в большинстве случаев Еврокомиссия вправе самостоятельно расставлять свои приоритеты - к примеру, уделять основное внимание сокращению разрыва между богатыми и бедными регионами ЕС, начать борьбу с безработицей среди молодежи или запустить крупную программу инвестиций в экономику Евросоюза, как это сделал уходящий со своего поста глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Кроме того, Еврокомиссия принимает активное участие в решении ключевых политических вопросов - к примеру, в том, что касается спасения беженцев или соблюдения прав человека. Впрочем, для возобновления спасательной операции в Средиземном море ей понадобится согласие стран-членов ЕС. Именно они должны будут предоставить корабли и персонал, ведь у Еврокомиссии нет собственных судов или служб спасения.

Сколько сотрудников в Еврокомиссии

Еврокомиссия состоит из двух частей. Первая - 28 комиссаров ЕС, представляющих все страны Евросоюза. Каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности Евросоюза. Портфели между ними распределяет председатель Еврокомиссии - к примеру, назначает комиссаров ЕС по вопросам конкуренции, транспорта и развития.

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

Вторая часть Еврокомиссии - ее рядовые сотрудники - высококвалифицированные эксперты из всех стран-членов ЕС, выбранные посредством открытых конкурсов. Здесь работают специалисты самых разных профилей, начиная от юристов в области торгового права и заканчивая специалистами по пищевой безопасности. На сегодняшний день постоянный штат Еврокомиссии составляет 25 000 человек.

Во главе этой структуры находится ее председатель. Он представляет Еврокомиссию на международном уровне - так, Жан-Клод Юнкер попытался разрешить торговый спор с США в ходе встречи с Дональдом Трампом, а также принял участие в саммите G20 в Осаке в конце июня.

Кроме того, председатель Еврокомиссии курирует отношения со странами, подписавшими соглашения об ассоциации с ЕС, и кандидатами на вступление в ЕС. К примеру, в начале июня Юнкер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В присутствии Юнкера также была подписано пять соглашений о сотрудничестве с Киевом: на поддержку различных проектов в Украине, включая меры по реализации ключевых реформ, Брюссель выделит почти 130 млн евро.

Кто формирует бюджет ЕС

Эти средства поступят в Украину из бюджета ЕС, объем которого в 2018 году составлял 145 млрд евро. Самой крупной статьей расходов в Евросоюзе по-прежнему остается субсидирование сельского хозяйства. На втором месте - поддержка экономически отсталых регионов ЕС.

Вопрос о размере бюджета и распределении средств в ЕС традиционно вызывает в Брюсселе жаркие споры. Страны-доноры - в основном, западноевропейские и скандинавские члены Евросоюза - требуют снизить размер взносов. Против этого выступают главные получатели средств - в частности, Польша. Однако в итоге сторонам обычно все же удается найти компромисс. При этом жалобы некоторых стран о чрезмерных взносах зачастую нельзя назвать обоснованными: на сегодняшний день бюджет ЕС составляет лишь около 1 процента от совокупного ВВП Евросоюза.

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