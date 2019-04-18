Чем грозит Украине возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому

Экс-владелец одного из крупнейших банков Украины, бизнесмен Игорь Коломойский 18 апреля выиграл в Окружном административном суде Киева иск к Нацбанку Украины, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов и Комиссии по ценным бумагам о признании незаконным национализации "Приватбанка". Нацбанк Украины (НБУ) уже заявил о несогласии с решением суда и готовит апелляцию.

Судебная волокита вокруг "Приватбанка"

Рассмотрение иска продолжалось с июня 2017 года. Последние заседания суда с прениями сторон проходили в закрытом режиме. В своем решении суд признал национализацию одного из крупнейших банков страны в декабре 2016 года "необоснованной и проведенной с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства". Следствием этого стало "неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка... мирно управлять принадлежащим им имуществом", говорится в сообщении пресс-службы суда.

На момент национализации Коломойский почти пополам разделял владение "Приватбанком" со своим давним бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым. В декабре 2017 году суды, в частности в Великобритании, заморозили его активы. В конце февраля 2019 года Коломойский подал ряд судебных исков, чтобы обжаловать национализацию "Приватбанка". Он заявил о своем стремлении вернуть не сам банк, а возместить свои убытки от его потери, которые составили, по его словам, два миллиарда долларов.

Игорь Коломойский

"Приватбанк" и 5,5 млрд долларов

В начале 2018 года международная аудиторская компания Kroll сообщила, что в течение десяти лет до национализации "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, нанесших ему 5,5 миллиарда долларов убытков.

С 2008 до 2016 года "Приватбанк" привлек от Нацбанка Украины кредиты на 19 миллиардов гривен. После национализации государство получило 100 процентов в капитале финансового института и докапитализировало его на 117 миллиардов гривен. Через полгода после национализации Нацбанк "влил" в "Приватбанк" дополнительно еще более 38 миллиардов гривен. Таким образом, в целом государство потратило на его спасение более 155 миллиардов гривен (около 5,5 миллиардов евро).

Аргументы НБУ

Вердикт Окружного админсуда 18 апреля стал полной неожиданностью для ответчиков. В НБУ немедленно заявили, что не согласны с решением суда и готовят на него апелляцию. "Порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - заявила пресс-служба НБУ. Действующий президент Украины Петр Порошенко записал срочное телеобращение, в котором заявил, что возвращение банка Коломойскому "грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом".

Ранее представители Нацбанка и Минфина в украинской прессе не раз отвечали на двухмиллиардную претензию Коломойского встречным вопросом: "А кто вернет государству и налогоплательщикам вложенные в спасение банка 155 миллиардов гривен?".

На момент национализации "Приватбанк" был крупнейшим в стране и находился в критическом финансовом состоянии. Это представляло крупный риск не только для депозитов многочисленных частных лиц, а также зарплатных и пенсионных счетов простых украинцев, но и грозило коллапсом всей банковской системы Украины, считает директор киевского Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. В интервью DW он назвал национализацию "абсолютно оправданным шагом" по спасению банка, проведенным без остановок банковских операций.

Что будет с "Приватбанком"?

Экономист не ожидает немедленного возвращения банка Игорю Коломойскому. "Я рискну предположить, что все останется так, как есть. Вряд ли в среднесрочной перспективе мы получим решение, которого сейчас все боятся", - сказал DW Бураковский. Так же и бесспорный лидер симпатий украинцев перед президентскими выборами Владимир Зеленский, в случае своей победы, не будет иметь конституционных и правовых возможностей повлиять на ситуацию вокруг "Приватбанка", отмечает эксперт. А любые неправовые действия могут только возмутить украинскую банковскую среду и иностранных инвесторов, говорит он.

Однако исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда убежден, что судебное решение в пользу Коломойского может изменить ход президентской кампании. Эксперт напомнил, что бизнесмен не скрывает своих симпатий к Владимиру Зеленскому и уже заявил о намерении вернуться из-за границы в Украину в случае его победы на выборах. В интервью DW Магда не исключил, что после решения суда в пользу Коломойского, который "как минимум является бизнес-партнером Зеленского", следует ожидать падения курса гривны и паники среди владельцев счетов в "Приватбанке". "Я бы на месте Зеленского немедленно снялся с президентской гонки, потому что это судебное решение его дискредитирует, наносит ему мощный удар", - отметил Магда.

Если же национализации "Приватбанка" будет действительно дан задний ход, это чревато не только катастрофой для всей банковской системы Украины, но и бросает тень на сотрудничество Киева с зарубежными финансовыми донорами - прежде всего, с МВФ, убежден исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Чтобы предотвратить негативные последствия, прежнее руководство НБУ во главе с Валерией Гонтаревой, при котором произошла национализация, должно незамедлительно дать подробные объяснения тому, что происходило за кулисами, считает он. "Это в интересах Украины, чтобы такое детальное расследование прошло максимально прозрачно", - говорит Устенко.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также: