Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

Особенности выборов-2020

Самый большой сюрприз нынешней избирательной кампании - участие в ней двух выходцев из номенклатуры: упомянутых Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (на фото). Бессменно правящий страной с 1994 года президент Александр Лукашенко баллотируется уже в шестой раз. В ходе кампании он не раз заявлял, что "страну мы им не отдадим" - не объясняя кому именно.