Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси

По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов. Сергей Елкин знает, что для президента Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.
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