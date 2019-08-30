Чем выгоден России обмен пленными с Украиной?

Правительство Германии приветствовало обмен пленными между Россией и Украиной. Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что это является важной составляющей минских соглашений и частью дорожной карты для реализации мира на востоке Украины. DW поговорила с немецкими экспертами о контексте и предпосылках обмена и вероятных мотивах России.

То, что обмен пленными происходит именно сейчас, связано с изменениями в президентской администрации в Украине, уверена эксперт Фонда имени Фридриха Наумана в Киеве Беате Апельт (Beate Apelt). В то же время, она не считает этот процесс личной победой президента Владимира Зеленского. По мнению Апельт, у украинского лидера нет никаких инструментов давления на Россию, которые позволили бы ему добиться этого обмена. "Данный шаг мог состояться лишь потому, что его одобрила Москва и лично Владимир Путин. Российское руководство заинтересовано в этом обмене, так что решение, скорее, было принято Москвой, чем Киевом", - считает Апельт.

Два мотива Путина

Апельт называет две причины, по которым данный обмен пленными может быть выгоден Путину. Первый - это общественная реакция внутри России. "Украина, - говорит эксперт, - приложила невероятно много усилий к тому, чтобы привлечь международное внимание к своим гражданам, содержащимся в российском плену: каждый знает имена и судьбы тех, кто, по всей вероятности, находится в списке обмена пленными". Имена россиян, находящихся в плену в Украине, по словам Апельт, широко не известны. "Но Кремлю, тем не менее, важно укрепить постулат о том, что Россия беспокоится о своих гражданах и не бросает их в беде", - считает собеседник DW.

Беате Апельт

Вторая причина, на ее взгляд, связана с возможным наличием в списке 24 пленных украинских моряков. "Вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву обязывает Россию освободить арестованных моряков", - напоминает Беате Апельт. Отказ РФ следовать международным обязательствам и подчиняться приговорам судов влечет за собой усиление давления на международном уровне. Возможно, предполагает эксперт, Россия решила выполнить предписание трибунала в надежде, что этот шаг приведет к отмене санкций.

РФ хочет вернуть ключевого свидетеля по делу MH17?

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) обращает внимание на то, что на данный момент нет точной информации, кто именно внесен в списки обмена пленными. Наличие в списках 24 украинских моряков, Олега Сенцова, Владимира Балуха и других политических заключенных официально не было подтверждено, и эксперт допускает, что это "тоже может быть частью российской информационной стратегии, с помощью которой Россия хочет надавить на украинское руководство и провести обмен политзаключенными на выгодных для себя условиях".

Вильфрид Йильге

Вильфрид Йильге предполагает, что Владимир Путин может быть заинтересован в том, чтобы вернуть в Россию Владимира Цемаха - бывшего командира противовоздушной обороны (ПВО) Первой Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") и одного из ключевых свидетелей в деле о сбитом малайзийском "Боинге" MH17.

"Тем самым Россия практически сорвала бы процесс о крушении лайнера, который начнется в Нидерландах в 2020 году - без этого свидетеля доказать вину России будет практически невозможно", - говорит Йильге. Он также напоминает, что сбитый МН-17 стал пусковым механизмом для введения в отношении России санкций ЕС. "Эти санкции, - подчеркивает эксперт DGAP, - сейчас являются единственным средством давления на Россию, в том числе - и в процессе обсуждения минских договоренностей".

Какие условия поставила Россия?

Вильфрид Йильге также не исключает, что Москва хочет использовать обмен военнопленными как средство для возвращения в G7. "Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп уже обсуждали эту тему, и не исключено, что Москва заинтересована в том, чтобы продемонстрировать добрую волю, - на фоне того, что у западных стран нет единства в таких вопросах, как возврат России в "большую семерку" или отмена санкций", - говорит собеседник DW.

В любом случае, считает Вильфрид Йильге, обмен заключенными "стал бы хорошей основой для следующего "Нормандского формата", который может состояться уже в сентябре". Впрочем, по словам эксперта, нельзя забывать об одном: "Мы не знаем, какие условия поставила Россия. Это могли быть двусторонние переговоры, о которых нам ничего не известно. Мы не знаем, чего хочет Россия за Сенцова и 24 моряков".

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