Чему и как угрожает аномальная жара в Сибири

Выражение "сибирская зима" давно стало нарицательным - температура воздуха в Сибири в холодное время года может опускаться до 50 градусов мороза. Сибирское лето обычно прохладное, столбик градусника колеблется на уровне 20 градусов тепла. Но периоды, когда температура летом доходит до +30, тоже случаются. Означает ли это, что жара, царящая в последнее время в Сибири, вовсе не аномальная, и никакой проблемы нет? Увы, проблема есть. И очень серьезная.

"В этом регионе уже на протяжении десятилетий наблюдается потепление, и оно происходит быстрее, чем где-либо еще на планете", - говорит Томас Смит, доцент кафедры экологической географии Лондонской школы экономики.

Первая половина нынешнего года была не по сезону теплой, температура в июле повысилась на 10 градусов выше средней. В июне в городе Верхоянске, расположенном к северу от Полярного круга, ртутный столбик термометра поднялся до 38 градусов по Цельсию, что стало рекордным показателем.

Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что становятся теплее и зимы. По данным Российского гидрометеорологического научного центра, этот год был самым теплым за 130 лет наблюдений.

Почему потепление в Арктике происходит быстрее?

Считается, что процесс потепления в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в среднем на планете. Это объясняется, среди прочего, так называемым полярным усилением. Яркие белые вершины арктических льдов обычно отражают около 80 процентов солнечного излучения. Но из-за повышения температур они тают, и на их месте образуются участки темной открытой воды, которая поглощает больше солнечных лучей. Это ускоряет процесс таяния и препятствует образованию нового льда, что еще больше усиливает темпы потепления.

В 2007 году Северо-Западный проход через Канадский Арктический архипелаг впервые с начала спутниковых наблюдений был свободным от льда

В результате изменения климата смещается высотное струйное течение - jet stream, и более теплые струйные ветры устремляются на север. Из-за этого климат в Сибири становится более сухим, а продолжительность сезона опустошительных лесных пожаров увеличивается.

Лесные пожары вспыхивают все чаще

Лесные пожары, вспыхивающие от удара молнии или самопроизвольного возгорания, принадлежат к естественному циклу относительно огнеустойчивой сибирской экосистемы, богатой озерами, реками и болотами. Но пожары вспыхивают все чаще, а тушить их становится все труднее.

"Время сезона пожаров увеличивается. Они начинаются раньше и заканчиваются позже", - объясняет эксперт российского отделения Greenpeace Антон Бенеславский. Деградированный ландшафт, остающийся после пожара, препятствует росту здоровых, взрослых, относительно огнеустойчивых деревьев. Их заменяют легковоспламеняющиеся кустарники и луга.

Томас Смит из Лондонской школы экономики говорит, что в июне 2019-го и 2020 года пожары к северу от Полярного круга были намного интенсивнее, чем июньские пожары на протяжении предыдущих 16 лет. По наблюдениям ученого, в настоящее время в Арктике горят от двух до четырех гектаров земли, в одном лишь июне в атмосферу было выброшено более 16 мегатонн СО2.

Тушить лесные пожары становится все сложнее

Всего, по оценкам Европейского центра прогнозов погоды в среднем диапазоне (ECMWF), в результате июньских пожаров в Республике Саха и на соседней Чукотке в атмосферу попали около 100 мегатонн СО2. Примерно такой же объем эмиссии углекислого газа Бельгии за весь 2017 год.

Повышенный риск "зомби-пожаров"

Смит говорит, что около половины сибирских пожаров возникает на торфяниках - влажных, богатых углеродом почвах глубиной в несколько метров, образовавшихся на месте бывших болот, где в силу нехватки кислорода растительная масса не разлагалась, а накапливалась в течение тысячелетий или многих столетий.

С изменением климата этот слой торфа, скорее всего, высохнет и превратится в легковоспламеняемый порошок. А горящий торф, говорит Гильермо Рейн, профессор пожарного дела в Имперском колледже Лондона, выделяет в 10-100 раз больше углерода, чем горящее дерево.

"Каждый раз, когда загорается торф, происходит выброс чистого углерода, способствующий дальнейшему изменению климата. И этого уже не исправить", - объясняет Рейн. К тому же, торфяные пожары чрезвычайно трудно тушить.

"Я как-то был на торфяном пожаре. Там целый час шел дождь, а когда он закончился, торф все еще тлел, - рассказывает Смит. - И это тление может продолжаться в течение нескольких месяцев, а иногда - и лет". Некоторые торфяные пожары не прекращаются даже зимой - очаги тления в виде "зомби-костров" надежно прикрыты от холода лежащими выше слоями торфа, а с наступлением весны воспламеняются вновь.

Гильермо Рейн называет это замкнутым кругом с негативным эффектом: чем больше торфа и деревьев горит, тем больше парниковых газов попадают в атмосферу. Это, в свою очередь, ведет к повышению температур и образованию более сухих, менее выносливых лесов и торфяников - и к увеличению числа лесных пожаров.

Таяние вечной мерзлоты угрожает инфраструктуре

Большая часть горящих торфяников в Сибири находится на участках вечной мерзлоты, и это еще больше тревожит ученых. Изменение климата и участившиеся лесные пожары ведут к ее таянию, что создает множество новых проблем.

Многие здания на севере стоят на сваях, вбитых в мерзлый грунт

Многие здания на севере стоят на сваях, вбитых в мерзлый грунт. Из-за таяния вечной мерзлоты почва проседает и сваи не выдерживают - в итоге на зданиях образуются трещины, и они деформируются. В Норильске - городе с населением 177 000 человек - почти 60 процентов домов находятся под угрозой обрушения. В настоящее время по меньшей мере 100 из них в аварийном состоянии и непригодны для жилья.

Тающая мерзлота грозит не только домам, но и дорогам, аэропортам, нефтепроводам и другим объектам инфраструктуры. Именно потепление грунта стало причиной ЧП в Норильске в мае этого года, когда в результате прорыва топливного резервуара в реку попало большое количество нефтепродуктов. Аварийно-спасательные службы до сих пор пытаются предотвратить попадание 21 тыс. тонн топлива в Северный Ледовитый океан.

Токсичный смог опасен для здоровья

В тех слоях, где происходит таяние вечной мерзлоты, начинается биологическая активность. Микробы, которые тысячу лет жили в вечной мерзлоте, превращают весь накопленный органический углерод в углекислый газ и метан, парниковая активность которого примерно в 28 раз сильнее, чем у СО2, а в 20-летней перспективе - в 84 раза. Попадая в дым от пожара, метан создает токсичный смог, который в зависимости от направления ветра может усилить загрязнение воздуха в крупных городах Восточной Азии, Восточной Европы и западного побережья Северной Америки.

Этому медвежонку 18 тыс. лет. Он был обнаружен в результате таяния вечной мерзлоты

"В таком дыме содержится целый ряд летучих органических соединений, которые очень опасны", - говорит Марк Паррингтон, старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), созданной в 2014 году в ЕС. По его словам, эти соединения, наряду со вторичными загрязняющими веществами, такими, как озон, добавляются к твердым частицам, уже находящимся в загрязненном воздухе. Повышенное количество твердых частиц, в свою очередь, ведет к увеличению целого ряда болезней, среди которых астма, респираторные заболевания и рак.

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