Чемпион мира "Формулы-1" раскритиковал приглашение россиянина Петрова на роль стюарда

Действующий чемпион мира "Формулы-1" (пилот команды Mercedes) британец Льюис Хэмилтон высказался против приглашения российского автогонщика Виталия Петрова на роль третьего стюарда Гран-при Португалии, который пройдет 23-25 октября на трассе "Портимао". Соответствующее заявление Хэмилтон сделал на пресс-конференции, передало в пятницу, 23 октября, агентство спортивной информации SID.

"На (этапах. - Ред.) "Формулы-1" должны работать люди, которые понимают дух времени и открыты к тому, что происходит вокруг нас", - заявил он. "В этой связи я не понимаю, почему Петров присутствует здесь в этой официальной роли. Возможны и лучшие варианты", - добавил Хэмилтон.

Как отмечает на своем сайте журнал Autosport, комментарий британца последовал в ответ на вопрос одного из журналистов. Тот, в частности, зачитал высказывание первого российского гонщика "Формулы-1" об инциденте Хэмилтона с футболкой в Муджелло и критикой акции с преклонением колена.

Футболка с надписью в поддержку Бреонны Тейлор На этапе "Формулы-1"

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не раз высказывал симпатию к движению Black Lives Matter, которое набрало силу в США после получившего широкую огласку инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. После финиша Гран-при Тосканы британец решил привлечь внимание и к другому происшествию. Так, он надел черную футболку с надписью "Арестуйте полицейских, которые убили Бреонну Тейлор". Медсестру-афроамериканку Тейлор убили дома во время ночного обыска полиции, которая получили наводку, что у нее могли храниться наркотики.

Хэмилтон призывал гонщиков преклонять колено в знак солидарности с BLM

Льюис Хэмилтон также призывал гонщиков, которые не преклоняют колено из национальных убеждений, посмотреть на своих соотечественников в других видах спорта. Одним из первых этот жест, свидетельствующий о выражении солидарности BLM, популяризовал Колин Каперник - игрок в американский футбол в составе клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Политические акции в "Формуле-1" официально запрещены. Международная автомобильная федерация (FIA) не стала наказывать Хэмилтона, однако пообещала пересмотреть свод правил, касающихся поведения официальных лиц до и после гонки, а также дать разъяснения, какую одежду им разрешено надевать.

Петров: А если кто-то из пилотов будет призывать всех становиться геями

Комментируя ситуацию с британским гонщиком, Виталий Петров, в частности, сказал: "Думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили". "А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то еще? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций", - отметил он. "По мне, это лишнее. Так же как и призывать всех вставать на колени. Это личное дело каждого взрослого человека", - добавил россиянин.

Федерация прокомментировала инцидент

Между тем международная автомобильная федерация уже отреагировала на заявление Льюиса Хэмилтона о назначении Виталия Петрова на роль приглашенного FIA стюарда."При назначении мы не ориентируемся на взгляды человека, выраженные им за пределами работы стюардом. Если только взгляды этого человека не противоречат правилам и этическому кодексу FIA", - цитирует представителя федерации агентство Reuters.

Льюис Хэмилтон - шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Он дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды McLaren, в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в Mercedes.

Виталий Петров начал карьеру в автоспорте в 2001 году, в 2010 году впервые принял участие гонках "Формулы-1" в составе команды Renault. Самым ярким его достижением в "королевских" гонках стало третье место на Гран-при Австралии в 2011 году. В 2014 году Петров выступал в серии DTM.

Смотрите также:

Болид Формулы-1: появление на свет Закалка В печке-автоклаве при температуре 200° повышается прочность карбона, из которого изготавливают кузов болида, состоящий из 17 частей.

Болид Формулы-1: появление на свет Первые "шаги" Ям и ухабов на трассах "Формулы" нет, но подвеску проверяют досконально. Повороты, бордюры, зелёные лужайки... - их на будущем пути болида будет предостаточно.

Болид Формулы-1: появление на свет Сердце Цилиндры двигателей изготавливают из сверхлёгкого сплава алюминия, титана и высокопрочной стали. Сборка моторов ведётся, в основном, вручную. В год фирма выпускает более трёхсот двигателей.

Болид Формулы-1: появление на свет Экзаменаторы Контролеры следят за тестами через окно и с помощью компьютеров. Шумы двигателя они могут слушать через динамики. Во время теста мотор виртуально "проезжает" одну из трасс "Формулы-1".

Болид Формулы-1: появление на свет Первая проба Каждый собранный двигатель проверяют на одном из семи испытательных стендов.

Болид Формулы-1: появление на свет Первый "гараж" Здесь гоночные машины готовят к первому тестовому старту.

Болид Формулы-1: появление на свет Операция по сборке Финальный монтаж. Сверкающий пол лаборатории вряд ли напоминает пол обычной автомастерской...

Болид Формулы-1: появление на свет "Выдыхательные пути" И здесь - ручная сборка. На фотографии - система отвода отработанных газов из хромированного никеля. Металл выдерживает температуры до 800° С, но рассчитана система только на одну гонку.

Болид Формулы-1: появление на свет Контроль качества Время в "Формуле-1" измеряется тысячными долями секунды. Каждое мгновение - вечность между победой и поражением. Залог успеха - качество и точность. Все компоненты должны соответствовать жёстким допускам. Допустимые отклонения - два микрона.

Болид Формулы-1: появление на свет TF104. Премьера Презентация модели TF104 в Марсдорфе. На фотографии – пилот Оливер Панис из Франции, тест-пилоты Риккардо Зонта из Бразилии и Кристиано да Матта.

Болид Формулы-1: появление на свет Подготовка к выходу в свет Гоночный болид TF104 команды Формулы-1 Panasonic Toyota Racing перед презентацией в Кельне 17 января 2004 года.

Болид Формулы-1: появление на свет Аэродинамика Аэродинамическая труба является самым крупным устройством в техническом центре Toyota F1 Facilities. Здесь моделируются потоки воздуха на скорости до 300 км/ч.

Болид Формулы-1: появление на свет Прическа Обычная струйная покраска. Важно не наносить лишнего на будущую гоночную машину, потому эмаль наносится тонким ровным слоем. А это очень сложный процесс.

Болид Формулы-1: появление на свет Святая святых Аэродинамические тесты Toyota в Марсдорфе проводит на собственном стенде. Во-первых, родные стены хорошо умеют хранить тайны. Во-вторых, конструкторам не нужно долго ждать результатов.

Болид Формулы-1: появление на свет Облик Фоторепортаж из штаб-квартиры Panasonic Toyota Racing рассказывает об основных этапах производства гоночных болидов. - Дизайн-студия в Марсдорфе под Кёльном. Здесь разрабатывают новую модель TF 104 для "Формулы-1". Всего на фирме Toyota Motorsport GmbH занято 600 сотрудников из 32-х стран.

