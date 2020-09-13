Чемпион мира "Формулы-1" раскритиковал приглашение россиянина Петрова на роль стюарда

Льюис Хэмилтон обвинил Виталия Петрова в гомофобных высказываниях и заявил, что не понимает, почему тот приглашен федерацией на роль стюарда на Гран-при в Португалии.
Действующий чемпион мира "Формулы-1" (пилот команды Mercedes) британец Льюис Хэмилтон высказался против приглашения российского автогонщика Виталия Петрова на роль третьего стюарда Гран-при Португалии, который пройдет 23-25 октября на трассе "Портимао". Соответствующее заявление Хэмилтон сделал на пресс-конференции, передало в пятницу, 23 октября, агентство спортивной информации SID.
"На (этапах. - Ред.) "Формулы-1" должны работать люди, которые понимают дух времени и открыты к тому, что происходит вокруг нас", - заявил он. "В этой связи я не понимаю, почему Петров присутствует здесь в этой официальной роли. Возможны и лучшие варианты", - добавил Хэмилтон.
Как отмечает на своем сайте журнал Autosport, комментарий британца последовал в ответ на вопрос одного из журналистов. Тот, в частности, зачитал высказывание первого российского гонщика "Формулы-1" об инциденте Хэмилтона с футболкой в Муджелло и критикой акции с преклонением колена.
Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не раз высказывал симпатию к движению Black Lives Matter, которое набрало силу в США после получившего широкую огласку инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. После финиша Гран-при Тосканы британец решил привлечь внимание и к другому происшествию. Так, он надел черную футболку с надписью "Арестуйте полицейских, которые убили Бреонну Тейлор". Медсестру-афроамериканку Тейлор убили дома во время ночного обыска полиции, которая получили наводку, что у нее могли храниться наркотики.
Льюис Хэмилтон также призывал гонщиков, которые не преклоняют колено из национальных убеждений, посмотреть на своих соотечественников в других видах спорта. Одним из первых этот жест, свидетельствующий о выражении солидарности BLM, популяризовал Колин Каперник - игрок в американский футбол в составе клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс".
Политические акции в "Формуле-1" официально запрещены. Международная автомобильная федерация (FIA) не стала наказывать Хэмилтона, однако пообещала пересмотреть свод правил, касающихся поведения официальных лиц до и после гонки, а также дать разъяснения, какую одежду им разрешено надевать.
Комментируя ситуацию с британским гонщиком, Виталий Петров, в частности, сказал: "Думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили". "А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то еще? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций", - отметил он. "По мне, это лишнее. Так же как и призывать всех вставать на колени. Это личное дело каждого взрослого человека", - добавил россиянин.
Между тем международная автомобильная федерация уже отреагировала на заявление Льюиса Хэмилтона о назначении Виталия Петрова на роль приглашенного FIA стюарда."При назначении мы не ориентируемся на взгляды человека, выраженные им за пределами работы стюардом. Если только взгляды этого человека не противоречат правилам и этическому кодексу FIA", - цитирует представителя федерации агентство Reuters.
Льюис Хэмилтон - шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Он дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды McLaren, в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в Mercedes.
Виталий Петров начал карьеру в автоспорте в 2001 году, в 2010 году впервые принял участие гонках "Формулы-1" в составе команды Renault. Самым ярким его достижением в "королевских" гонках стало третье место на Гран-при Австралии в 2011 году. В 2014 году Петров выступал в серии DTM.
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