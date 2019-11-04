Чемпиона мира по боксу Штурма судят в Кельне за допинг и уклонение от налогов

В суде Кельна в понедельник, 4 ноября, начался процесс над немецким боксером-профессионалом Феликсом Штурмом (Felix Sturm). Его подозревают в нарушении антидопинговых правил, в нанесении телесных повреждений и уклонении от уплаты налогов на сумму в 5,8 млн евро. Штурм находится под стражей с апреля 2019 года.

Ему вменяется в вину то, что он использовал допинг перед боем с россиянином Федором Чудиновым, а значит, нанес тому телесные повреждения. Этот бой за обладание пояса чемпиона WBA, который прошел в ночь на 21 февраля 2016 года в немецком Оберхаузене. Штурм одержал победу, после чего его допинг-проба дала положительный результат на анаболический стероидный препарат станозолол. Штурм после этого больше не выступал на ринге и отказался от своего титула.

Феликс Штурм был чемпионом мира во втором среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), он двукратный чемпион Германии, член олимпийской сборной Германии 2000 года.

Всего запланированы 23 заседания по делу Штурма. Процесс будет длится по меньшей мере до конца февраля 2020 года.

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