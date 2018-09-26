Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года. Это решение объявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в четверг, 27 сентября, в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

На проведение турнира претендовали Немецкий футбольный союз (DFB) и Турецкая футбольная федерация, которые подали соответствующие заявки в апреле 2018 года. 21 сентября оценочный отчет по обеим заявкам, который служит основой для принятия решения исполкомом УЕФА, опубликовал официальный сайт организации.

По материалам отчета, Германия выглядела явным фаворитом. В своей заявкеDFB сделал акцент на удобное расположение в центре Европе, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы) и богатые футбольные традиции. Также отмечалась, что вся инфраструктура: 10 стадионов, отели, транспортная сеть уже готовы к проведению турнира и обслуживанию болельщиков, которые приедут на чемпионат.

Турция же сделала упор на то, что УЕФА нуждается в новом опыте - страна на границе Европы и Азии никогда не принимала турниры подобного масштаба, но сейчас полностью готова к этому.

Права человека - в сфере интересов УЕФА

Немецкая заявка выглядела предпочтительнее еще и потому, что Германия уделяет большое внимание соблюдению прав и свобод человека, а эта тема с недавнего времени находится и в сфере интересов УЕФА. Соблюдение же турецкими властями прав человека, особенно после подавления попытки военного переворота в стране, вызывает большие вопросы. Кроме того, ФРГ, отмечается в оценочном отчете УЕФА, выигрывает у Турции и в части создания комфортных условий для болельщиков: озабоченность УЕФА вызывали имеющиеся в турецком законодательстве ограничения по алкоголю, табаку и азартным играм.

Букмекеры отдавали предпочтение Германии

Букмекеры считали Германию фаворитом в споре за проведение континентального первенства. В день голосования букмекерская компания принимает ставки на то, что турнир пройдет в ФРГ из расчета 1:1,05. На победу Турции ставка была 1:8.

Смотрите также:

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

