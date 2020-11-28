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Челси Мэннинг

Солдат армии США Мэннинг, служивший в Ираке аналитиком военной разведки, передал Wikileaks секретную информацию Пентагона и Госдепартамента, за что был осужден на 35 лет тюрьмы, где сменил пол.

Рядовой первого класса американской армии Брэдли Мэннинг сообщил сайту Wikileaks о нарушениях прав человека со стороны США. Он передал основателю портала Джулиану Ассанжу тысячи секретных правительственных документов, дипломатических телеграмм и видеосъемок армии США. Более трех лет он провел в следственном изоляторе, а затем был осужден на 35 лет тюремного заключения. В тюрьме он назвал себя трансгендером и прошел медицинскую терапию по смене пола на женский, став Челси Мэннинг.

Die Internetseite von Wikileaks, auf der vertrauliche Depeschen des US-Außenministeriums zu lesen sind, aufgenommen am Montag (29.11.2010) in Kaufbeuren (Schwaben). In den jüngsten Wikileaks-Enthüllungen von US-Geheimdokumenten werden auch deutsche Politiker wenig schmeichelhaft beurteilt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby © picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Громким разоблачениям Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир? 28.11.2020

Публикация секретных депеш США на Wikileaks 10 лет назад вызвала огромный резонанс. Многие материалы актуальны и сейчас. Как они повлияли на международную политику и что изменилось с тех пор?
FILE - In this May 1, 2019, file photo, protesters demonstrate outside court where Julian Assange will appear in London. The Justice Department has charged Assange with receiving and publishing classified information. The charges are contained in a new, 18-count indictment announced May 23, 2019. (AP Photo/Matt Dunham, File) |

Комментарий: Ассанж по-прежнему в опасности 20.11.2019

Швеция прекратила предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, но выйдет ли он на свободу - большой вопрос. Ведь США хотят ему отомстить, считает Маттиас фон Хайн.
Former Army intelligence analyst Chelsea Manning speaks with reporters, after arriving at the federal courthouse in Alexandria, Va., Thursday, May 16, 2019. Manning spoke about the federal court’s continued attempts to compel her to testify in front of a grand jury. (AP Photo/Cliff Owen) |

Суд постановил вновь взять под стражу Челси Мэннинг 16.05.2019

Бывший информатор WikiLeaks Мэннинг отказывается давать показания большому жюри, объясняя это причинами этического характера.
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 01: Former American soldier and whistleblower Chelsea Manning poses during a photo call outside the Institute Of Contemporary Arts (ICA) ahead of a Q&A event on October 1, 2018 in London, England. In 2010 Manning was convicted of leaking secret US documents and served seven years in military prison before being released. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Челси Мэннинг вышла из тюрьмы после двух месяцев заключения 10.05.2019

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг отсидела 2 месяца в тюрьме за неуважение к суду, поскольку отказалась отвечать на вопросы следователей. Теперь она вышла на свободу, однако ее адвокаты опасаются, что ненадолго.
WikiLeaks founder Julian Assange is seen in a police van after was arrested by British police outside the Ecuadorian embassy in London, Britain April 11, 2019. REUTERS/Henry Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

Джулиан Ассанж: 7 лет жизни на 20 квадратных метрах 11.04.2019

Основатель Wikileaks арестован британской полицией 11 апреля. С 2012 года он жил в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США. DW о разоблачениях и заточении Джулиана Ассанжа.
02.05.2018, Berlin: Die US-amerikanische Whistleblowerin Chelsea Manning kommt zur Internetkonferenz re:publica. Die Konferenz über die digitale Gesellschaft findet gemeinsam mit der Media Convention statt. Motto in diesem Jahr ist POP. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг вновь взяли под стражу 08.03.2019

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу о платформе WikiLeaks, слушания по которому проходят в штате Вирджиния.
Heather Dewey-Hagborg & Chelsea Manning, ‘Probably Chelsea’ (2017), installation detail, Fridman Gallery New York

Трансгендер Мэннинг: ДНК-портрет информатора WikiLeaks показали в Берлине 07.02.2018

Гены определяют внешность и даже характер человека. Но всякий ли узнает себя в портрете, который нарисуют с помощью его же ДНК?
09.11.2017 +++ Chelsea Manning beim 23. Out100 Event im Altman Building. New York, 09.11.2017 *** Chelsea Manning the 23 OUT100 Event in Altman Building New York 09 11 2017 Foto:xD.xVanxTinex/xFuturexImage

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг будет баллотироваться в Сенат США 14.01.2018

Чесли Мэннинг, еще будучи солдатом по имени Брэдли, передала WikiLeaks сотни тысяч секретных документов. Теперь она будет бороться за место сенатора от штата Мэриленд.
FILE PHOTO -- People hold signs calling for the release of imprisoned wikileaks whistleblower Chelsea Manning while marching in a gay pride parade in San Francisco, California June 28, 2015. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo - RTX2TO3X

Информатор Wikileaks Челси Мэннинг вышла на свободу 17.05.2017

Вместо 35 лет Челси Мэннинг провела за решеткой семь. Барак Обама сократил ей срок наказания одним из последних своих указов.

WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo Reuters/P.Nicholls

Согласие Ассанжа на экстрадицию в США остается под вопросом 19.01.2017

Как заявили адвокаты, президент США Барак Обама, приняв решение о досрочном освобождении Челси Мэннинг, не выполнил требований основателя WikiLeaks.
FILE PHOTO -- People hold signs calling for the release of imprisoned wikileaks whistleblower Chelsea Manning while marching in a gay pride parade in San Francisco, California June 28, 2015. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo - RTX2TO3X

Челси Мэннинг скоро выйдет на свободу (видео) 18.01.2017

Президент США Барак Обама смягчил приговор бывшему информатору Wikileaks Челси Мэннинг, приговоренной к 35 годам заключения за шпионаж и кражу секретных материалов. Она выйдет на свободу 17 мая.
ARCHIV **** FILE - In this undated file photo provided by the U.S. Army, Pfc. Chelsea Manning poses for a photo wearing a wig and lipstick. Attorneys for the transgender soldier imprisoned in Kansas for sending classified information to the anti-secrecy website WikiLeaks said Monday, July 11, 2016, her hospitalization last week was due to an attempted suicide. (U.S. Army via AP File) | © picture-alliance/AP Photo/U.S. Army

Ассанж и Сноуден приветствуют смягчение наказания известному информатору WikiLeaks 18.01.2017

Указ Барак Обамы о снижении наказания в пять раз Челси Мэннинг вызвал радостную реакцию у его соратников и сподвижников.
FILE PHOTO -- People hold signs calling for the release of imprisoned wikileaks whistleblower Chelsea Manning while marching in a gay pride parade in San Francisco, California June 28, 2015. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo - RTX2TO3X

Обама сократил информатору Wikileaks Челси Мэннинг срок заключения 17.01.2017

Президент США Барак Обама смягчил приговор бывшему информатору Wikileaks Челси Мэннинг, приговоренной к 35 годам заключения за шпионаж и кражу секретных материалов. Она выйдет на свободу 17 мая.
04.10.2016+++ Julian Assange, Founder and Editor-in-Chief of WikiLeaks speaks via video link during a press conference on the occasion of the ten year anniversary celebration of WikiLeaks in Berlin, Germany, October 4, 2016. +++ (C) Reuters/A. Schmidt

Ассанж согласится с экстрадицией в США в случае помилования Челси Мэннинг 13.01.2017

Если уходящий президент США Барак Обама помилует бывшего информатора Wikileaks Челси Мэннинг, Джулиан Ассанж не будет возражать против высылки в Соединенные Штаты.

ARCHIV **** FILE - In this undated file photo provided by the U.S. Army, Pfc. Chelsea Manning poses for a photo wearing a wig and lipstick. Attorneys for the transgender soldier imprisoned in Kansas for sending classified information to the anti-secrecy website WikiLeaks said Monday, July 11, 2016, her hospitalization last week was due to an attempted suicide. (U.S. Army via AP File) | © picture-alliance/AP Photo/U.S. Army

Информатор Wikileaks Мэннинг наказана за попытку суицида 23.09.2016

Челси Мэннинг предстоит провести в одиночной камере семь дней, а остальные семь - в случае повторного нарушения тюремной дисциплины. Ранее ей разрешили провести терапию для смены пола.
WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo Reuters/P.Nicholls

Суд Швеции оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks 16.09.2016

Джулиан Ассанж заявил о готовности сдаться властям США, если Обама помилует Челси Мэннинг. В американском Минюсте заявили, что им ничего неизвестно об обращении.
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