Солдат армии США Мэннинг, служивший в Ираке аналитиком военной разведки, передал Wikileaks секретную информацию Пентагона и Госдепартамента, за что был осужден на 35 лет тюрьмы, где сменил пол.

Рядовой первого класса американской армии Брэдли Мэннинг сообщил сайту Wikileaks о нарушениях прав человека со стороны США. Он передал основателю портала Джулиану Ассанжу тысячи секретных правительственных документов, дипломатических телеграмм и видеосъемок армии США. Более трех лет он провел в следственном изоляторе, а затем был осужден на 35 лет тюремного заключения. В тюрьме он назвал себя трансгендером и прошел медицинскую терапию по смене пола на женский, став Челси Мэннинг.