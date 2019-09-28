 ″Человек-паук″ задержан за подъем на небоскреб во Франкфурте | Новости из Германии о Германии | DW | 28.09.2019

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Германия

"Человек-паук" задержан за подъем на небоскреб во Франкфурте

57-летнему Алену Роберу потребовалось всего 20 минут, чтобы вскарабкаться на 42-этажное здание.

Ален Робер

Ален Робер

Французский скалолаз Ален Робер, известный как "человек-паук", был задержан германской полицией после того, как в субботу, 28 сентября, забрался на 153-метровый небоскреб Skyper в финансовом центре Франкфурта-на-Майне (земля Гессен). В настоящий момент правоохранительные органы изучают, не нарушил ли мужчина право на частную собственность. В этом случае ему может грозить штраф.

В ходе предварительного расследования установлено, что зданию, на строительство которого в период с 2002 по 2004 годы были потрачены около 480 млн евро, не был нанесен ущерб. 57-летнему французу потребовалось всего около 20 минут, чтобы подняться на 42-этажное здание. Соответствующего разрешения и страховки у него не было.

На счету Робера - более 90 восхождений

Контекст

Над банковскими небоскребами Франкфурта-на-Майне во вторник, 22 мая, нависли темные тучи. Весенние грозы в этот день также прошли во многих других регионах Германии. (23.05.2018)

В германской столице завершено строительство еще одного высотного здания. (06.05.2017)

Заметив восхождение, многие прохожие стали останавливаться и делать снимки. Мужчину задержали, когда он спустился на землю.

Ален Робер известен благодаря своему экстремальному увлечению. На счету "человека-паука" - более 90 восхождений на высотные здания по всему миру, он включен в Книгу рекордов Гиннесса.  Француз обычно совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его неоднократно арестовывали. В августе он забрался на небоскреб в Гонконге, где уже несколько месяцев не утихают протесты, и растянул транспарант в поддержку мира.

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