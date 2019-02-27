Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?

Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.
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