Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?

Заклятые друзья - Беларусь и Россия

Первый договор после распада СССР

25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.