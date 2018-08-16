Чего удалось достичь правительству Пашиняна за первые 100 дней

Правительству Никола Пашиняна в пятницу, 17 августа, исполнилось сто дней. Если прежние руководители ограничивались лишь пресс-конференциями, новый глава правительства решил встретиться в этот день на площади Республики с народом. Ведь именно народ, собиравшийся на протяжении всего апреля на митинги и демонстрации в центре Еревана, привел к власти Пашиняна, и "именно ему подотчетен премьер-министр", заявил накануне глава правительства, призвав людей прийти на встречу.

Никол Пашинян и его сторонники во время протестов в апреле 2018 года

Начатые Пашиняном массовые акции протеста в апреле привели к отставке Сержа Саргсяна, попытавшегося после десяти лет президентства остаться во главе власти, заняв пост премьера. Парламент, в котором подавляющее большинство составляли представители правящей Республиканской партии, 8 мая избрал Пашиняна премьером. Напомним, у фракции "Елк" ("Выход"), которую возглавлял Пашинян, было лишь девять мандатов.

Первые итоги работы новой власти сегодня подводят все армянские СМИ и аналитики. Оценки разные, но в том, что в стране изменилась общественная атмосфера, а власть и коррупция перестали быть синонимами, единодушны все. Именно это и можно считать главной заслугой нового правительства, говорят эксперты.

Борьба с коррупцией

Правоохранительные органы действительно развернули беспрецедентную борьбу с коррупционерами и казнокрадами, и за сто дней только по линии неуплаченных налогов в госбюджет возвращены свыше ста миллионов долларов. Конечно, это небольшая цифра по сравнению с потерями, которая понесла страна за годы правления прежних властей. По оценкам аналитиков, речь может идти о миллиардах долларов.

Антикоррупционные расследования затронули приближенных экс-президента Армении Сержа Саргсяна

Но борьба продолжается, и теперь никто, даже самые могущественные люди и первые лица государства не застрахованы от уголовного преследования. Люди поверили в это, когда правоохранители занялись расследованием дел, имеющих непосредственное отношение к членам семей Сержа Саргсяна, бывшего главы правительства Овика Абрамяна, второго президента страны Роберта Кочаряна, к олигархам и генералам, министрам и губернаторам.

Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян уверен, что процесс этот будет продолжен и судебная система стала более независимой.

С тем, что пока самое реальное достижение новой власти - это борьба с коррупцией, или даже "с неформальными мафиозными структурами, захватившими контроль над госаппаратом", согласен и политолог Микаэл Золян. По его словам, "за три с небольшим месяца раскрыты сотни коррупционных схем и случаев злоупотреблений, десятки высокопоставленных чиновников стали фигурантами уголовных дел или ведомственных расследований".

Новые внешнеполитические вызовы

Однако, по мнению Меграбяна, после смены власти у страны появились новые вызовы. "За годы консолидированного клептократического режима, коррупция подменила собой систему управления, и образно говоря, обрезав коррупционные "приводные ремни", система, решая конкретные вопросы при дефиците опыта управления, пока с трудом находит им замену", - говорит Меграбян. При этом он отмечает, что такие жизненно важные институты как финансовая система, армия, полиция и другие, не только не подверглись развалу, как это было во многих других постреволюционных странах, но и продолжают работать в штатном режиме.

Перед Арменией встают и новые внешнеполитические вызовы. "Трудно сказать, как долго борющаяся с коррупцией и криминалом Армения сможет оставаться союзником путинской России, для которой криминал и коррупция, несменяемость власти - суть, философия и смысл власти, - говорит Меграбян. - Рано или поздно этот кризис встанет во весь рост со всеми соответствующими последствиями, и об этом нужно думать уже сейчас, обновляя внешнеполитическую повестку по всем направлениям". "Тем более, что Армения сейчас поневоле оказалась в кольце "пожара": Россия, Иран, Турция вступили в фазу беспрецедентного экономического кризиса и ухудшения отношений с Западом", - считает эксперт. Армении, по его словам, нужно также выстраивать новые отношения с ЕС и США.

Сейчас все шаги правительства подвержены предвыборной логике, впереди важные выборы в парламент, которые, как ожидается, "выведут политический процесс из чисто революционной логики в спокойное, политико-правовое русло", отмечает Рубен Меграбян.

Скачков нет, но нет и провала

Оценивая сто дней правительства Пашиняна, политолог Микаэл Золян считает, что "необходимо говорить не только о том, что произошло, но и о том, чего не произошло". Так, говорит Золян, многие боялись распада госаппарата, экономического коллапса, внутренней дестабилизации, кризиса в отношениях с Россией, и, пожалуй, больше всего, обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Эксперт констатирует, что этих проблем по большей части удалось избежать. С другой стороны, говорит Золян, многие ждали резкого скачка, но ожидания были завышенными. По его словам, реальность вызывает определенное разочарование, которое пока проецируется не столько на премьера, популярность которого остается достаточно высокой, сколько на отдельных членов его команды.

Самой серьезной проблемой эксперт считает частое отсутствие координации между ведомствами, и, в более широком смысле, единой стратегии, которой придерживались бы различные органы власти, каждый в своей сфере. Еще одна проблема - на среднем и нижнем уровне остаются старые кадры, которые не всегда могут или хотят работать так, как от них требуют члены нового кабинета. Наконец, в экономической сфере пока не заметно четкой стратегии реформ, и чтобы оправдать ожидания, необходимо больше делать в этом направлении.

Еще одно важное достижение новой власти - она на всех уровнях открыта для СМИ. Кроме того, отмечает Микаэл Золян, правительство Пашиняна общается с людьми напрямую: это и поездки в регионы, и встречи с населением, и коммуникация через соцсети.

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