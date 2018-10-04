Чего ожидают в Почаевской лавре на фоне споров об автокефалии Украины

Обычное утро рабочего дня. У Почаевской лавры почти нет прихожан. Больше торговцев церковной утварью, которые сетуют на отсутствие покупателей. "Вот, когда убежал этот Янукович, потом Майдан закончился, вот тогда и "скисла" наша торговля", - говорит одна из них. Почти все продавцы просят их не фотографировать. Владелец лотка, заставленного иконами Почаевской Божьей матери, вообще разозлился: "Мы ведь платим налоги! А вы тут провоцируете своим томосом и автокефалией. Не будет его! Ни-ког-да!". Мимо проходит женщина в платке, услышав слова мужчины, она крестится и шепчет: "Господи, спаси и сохрани Почаевскую лавру".

Настроения в Почаеве

Почаевская лавра находится в центре города Почаев, в Тернопольской области. Здесь служат священники и монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Решение о передаче лавры юридическому лицу, подконтрольному УПЦ МП, было принято в 2003 году во время премьерства Виктора Януковича.

После Майдана лавру в Украине часто называли не иначе, как "оплотом русского мира в Западной Украине". С того момента, как Верховная рада 19 апреля обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии, украинские СМИ начали сообщать о появлении в Почаеве неких сторонников "русского мира" с агрессивными надписями на одежде о будущей "религиозной войне".

Верующие у входа в Почаевскую лавру

В самой лавре также сообщили о поступающих угрозах. "Сейчас не разгул Октябрьской революции, однако внуки Ленина по духу, грозят расправой", - заявил 1 октября настоятель лавры митрополит Владимир. Он даже призвал верующих в случае необходимости встать на защиту Почаева.

Сотрудники правоохранительных органов мониторят ситуацию вокруг лавры уже давно и готовы предотвратить провокации и сторонников "русского мира", и украинских националистов. В этом DW заверил депутат Почаевского горсовета Тарас Паляниця. "Русский мир" в Почаеве - это то, чего нет. Это фантом. Если можно так сказать, то "бандеровцы" в Почаеве заинтересованы в том, чтобы тут был мир и спокойствие", - заявил депутат.

Готовы ли священники Почаевской лавры к украинской автокефалии?

Почаевская лавра отдана беглым президентом Виктором Янковичем в пользование УПЦ МП на 49 лет. Большинство служителей лавры вряд ли примут решение в пользу единой поместной украинской православной церкви, хотя сторонники этого шага там уже есть.

Отец Роман, настоятель Свято-Андреевской церкви

В этом уверен отец Роман - настоятель Свято-Андреевской церкви, единственной в Почаеве, относящейся к Киевскому патриархату Украинской православной церкви (УПЦ КП). Но, говорит настоятель, это может произойти, только со временем: "Этот томос должен поставить точку в том, кто есть Украинская православная церковь в Украине, а кто есть Русская православная церковь в Украине".

В самой лавре отказались комментировать что-либо. Служащие сослались на исчерпывающие пояснения главы УПЦ МП митрополита Онуфрия на официальном сайте церкви, где сказано о несогласии УПЦ МП с вмешательствам президента Украины, Верховной рады в дела церковные, и о несогласии с вмешательством во внутренние дела украинской церкви со стороны Вселенского патриарха Варфоломея.

В УПЦ МП настаивают на том, что Украинская православная церковь уже получила томос об автокефалии еще в 1990 году. Об этом свидетельствует грамота, подписанная Патриархом Московским и Всея Руси Алексием Вторым. В лавре ее видит на огромном баннере каждый посетитель прямо у входа.

Куда патриархат, туда и верующие

Канцелярия Почаевской лавры не позволила DW поговорить с верующими на территории лавры. За ее воротами люди высказывали DW, что эту тему в Украине "слишком заполитизировали".

Прихожане в Почаевской лавре

"Я не считаю, что Московский патриархат в Украине - это представительство Кремля. И ничего плохого не вижу в том, что священники сотрудничают с РПЦ", - заявила DW молодая женщина, представившаяся Лидией.

С ней согласен и посещающий лавру почти каждый день житель Почаева Александр: "УПЦ МП не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Я как ходил в церковь Московского патриархата, так и буду ходить". Ксения из Полтавы также не собирается менять патриархат: "Мои родители ходили в храмы Московского патриархата, и мы ходим. Политики не могут влиять на выбор людей".

Жители Почаева с тревогой наблюдают за происходящим вокруг лавры. Одни против предоставления томоса Украине об автокефалии, другие считают создание единой поместной православной церкви "исторически справедливым".

Есть и те, кто не видит проблемы в нынешнем церковном укладе. "Мы ходим и в церкви Московского патриархата, и в церкви Киевского", - завила DW молодая мать с тремя детьми.

Но все почаевцы меньше всего хотели бы видеть возле своих домов какие-либо "церковные войны", сказал DW один из местных предпринимателей Георгий. Сам он выступает за единую поместную УПЦ, но не хотел бы, чтобы в Украине "кто-либо нарушал конституционное право на свободу выбора вероисповедания". "Украина - это не Россия! Мы не можем кого-то преследовать!", - сказал Георгий, прощаясь с DW на АЗС на выезде из Почаева.

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