Чего ожидать от нового белорусского премьера Румаса

Конституционные формальности с назначением нового премьер-министра Беларуси Сергея Румаса завершились в пятницу, 5 октября. Депутаты парламента большинством голосов утвердили решение президента (105 проголосовали "за", 1 "против"). Представляя депутатскому корпусу нового руководителя правительства глава Администрации президента Наталья Кочанова 5 октября назвала это кадровое решение ротацией.

Прежнему премьер-министру Андрею Кобякову президент Александр Лукашенко не высказывал конкретных претензий. Но 13 августа при посещении Оршанского инструментального завода глава государства выразил недовольство исполнением своих поручений и пригрозил отставками некоторым министрам. 18 августа на совещании по кадрам Лукашенко признался, что тогда в Орше "мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство". С этого дня пост премьера в соответствии с указом президента занял Сергей Румас.

Что обещает новый глава правительства

Сергею Румасу 48 лет. Он родился в Гомеле. В 1990 году окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище (РСФСР) и до 1992 года проходил службу в Вооруженных силах. В 2010-2012 годах занимал пост вице-премьера Беларуси.

За исключением этих двух лет, остальное время Румас работал в банковской сфере. В его послужном списке должности среднего уровня в Национальном банке, нескольких коммерческих банках, затем в государственных - заместитель председателя АСБ "Беларусбанк", председатель правления ОАО "Белагропромбанк", председатель правления Банка развития Беларуси. Будучи заместителем премьер-министра, Румас подвергался критике со стороны президента за то, что поддерживал идеи рыночной экономики. Чего же ожидать от него сейчас на посту главы правительства?

Чего ждать от нового правительства Беларуси

2 октября на встрече с представителями Всемирного банка Сергей Румас сообщил, что обновленное правительство Беларуси рассчитывает "на тесное взаимодействие со Всемирным банком не только в части консультаций, но и финансовой поддержки банком экономических преобразований".

Сергей Румас

Днем ранее, 1 октября, на встрече с представителями МВФ Сергей Румас заявил о некоем новом курсе белорусского правительства и очертил его вектор: "Вопросы структурных преобразований также останутся в центре внимания правительства. Основные сферы реформирования в полной мере соотносятся со взглядами МВФ, однако приверженность умеренным темпам реформ сохраняется".

Выступая перед депутатами, 5 октября, Сергей Румас не касался международной повестки дня, но упомянул что придется корректировать ранее утвержденную программу деятельности правительства до 2020 года из-за санкций, налагаемых на основного партнера Беларуси - Россию.

Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Румас говорил о необходимости эффективного управлении госпредприятиями, заявил, что государству нужно одинаково относиться к государственным, коммунальным и частным предприятиям. Следует отметить, что новый премьер-министр отказался от ранее озвученной своей идеи о сокращении численности правительства ("нужно исходить из функций министерств. Пока у правительства нет предложения президенту о сокращении") - ее очень холодно принял глава государства.

Кроме того, Румас признал, что в Беларуси не исполняется требование, чтобы средняя пенсия составляла 40 процентов от средней зарплаты ("чтобы выполнить нужно увеличить пенсии на 50 процентов"), но пообещал что в 2019 году правительство добьется выполнения этого показателя. Сегодня в Беларуси средняя пенсия составляет 375 белорусских рублей (примерно 153 евро) и до конца года она может возрасти еще на 5 процентов.

Независимый белорусский экономист Леонид Фридкин в интервью DW сказал, что от нового главы правительства "следует ожидать выполнение всех указаний, которые он получит свыше основных социально-экономических задач, как их понимает президент". "Я не припомню, чтобы в современной Беларуси было самостоятельное правительство", - сказал Фридкин.

Премьер в тени президентской администрации

В интервью DW директор минского Центра европейской трансформации (CET) Андрей Егоров объяснил, что премьер-министр в Беларуси не является политической и самостоятельной фигурой в полной мере - он во многом зависит от курса Администрации президента. "Премьер-министр в основном занимается решением внутренних хозяйственных вопросов", - подчеркнул он.

Что касается внешнеполитического курса, то, как считает эксперт негосударственного аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич, со сменой главы правительства перемен в отношениях Беларуси с Россией и Западом ждать не стоит. "В Беларуси правительство техническое. Оно не определяет даже экономической политики. Премьер-министр не формирует свой кабинет - все назначения в правительстве делает президент, глава правительства не может прийти со своей командой", - сказал Карбалевич.

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