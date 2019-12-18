Чего достигли женщины в 2019 году (фотогалерея)

Самые успешные женщины 2019 года

Мисс Вселенная такая, какая есть

Победа Зозибини Тунци из ЮАР в конкурсе "Мисс Вселенная" - знаковое событие. Дело не столько в том, что она темнокожая красавица - такие победительницы уже были. Чего не было? Коротко остриженных некрашенных кудрявых волос! Зози выступает за то, чтобы женщины любили себя такими, какие они есть. Она доказала, что натуральные афроволосы тоже могут быть идеалом красоты.

Автор: Татьяна Вайнман