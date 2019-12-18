 Чего достигли женщины в 2019 году (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.12.2019

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Культура и стиль жизни

Чего достигли женщины в 2019 году (фотогалерея)

Этот год был богатым на громко прозвучавшие женские имена - в числе прочего и в сферах, где обычно доминируют мужчины. DW подводит итоги.

  • Урсула фон дер Ляйен

    Самые успешные женщины 2019 года

    Главная женщина в Европе

    В 2019 году Урсула фон дер Ляйен стала 13-й по счету главой Европейской комиссии - и первой в истории женщиной на этой должности. Врач-гинеколог, кандидат наук в политику пришла, когда ей было уже за 40. Занимала пост министра по делам семьи, министра труда, министра обороны Германии. Карьеру она успешно совмещает с ролью матери семерых детей.

  • Санна Марин

    Самые успешные женщины 2019 года

    Финское чудо

    34-летняя Санна Марин - самый молодой премьер-министр в мире. Бывшая глава министерства транспорта с декабря руководит работой правительства Финляндии, в которое входят пять партий. Все их лидеры - женщины, четырем из них нет 40 лет. Санна Марин пришла в политику "из низов", росла в "радужной" семье, где первой получила высшее образование. Вместе со своим партнером воспитывает дочь.

  • Софи Вильмес

    Самые успешные женщины 2019 года

    Премьера в Бельгии

    Софи Вильмес - первая в истории Бельгии женщина, возглавившая правительство. Окончила Институт изучения связей с общественностью, работала в рекламном агентстве, в Европейской комиссии была ассистентом по финансовым вопросами, занимала пост министра по делам бюджета Бельгии. 44 года. Замужем, четверо детей.

  • Зузана Чапутова

    Самые успешные женщины 2019 года

    Феномен Чапутовой

    Адвокат, гражданская активистка, борец с коррупцией Зузана Чапутова - новое лицо в политике и до 2019 года была неизвестна большинству словаков. В марте победила в президентской гонке и стала первой женщиной на этом посту в истории независимой Словакии. 46 лет. Разведена. Воспитывает двух дочерей.

  • Метте Фредериксен

    Самые успешные женщины 2019 года

    Премьер-министр Дании

    42-летняя Метте Фредериксен - вторая в истории Дании женщина во главе правительства и самый молодой премьер. До избрания на этот пост в июне была министром занятости, министром юстиции. С 2015 года - лидер Социал-демократической партии. Родилась в семье типографа и учительницы. В университете изучала администрацию и общественные науки, позже - африканистику. Воспитывает дочь.

  • Кристин Лагард

    Самые успешные женщины 2019 года

    Преемница Марио Драги

    Европейский центральный банк впервые возглавила женщина - Кристин Лагард, до этого директор-распорядитель МВФ, а ранее - министр экономики и финансов Франции. Любопытно, что изначально ее привлекала карьера в спорте - она входила в сборную Франции по синхронному плаванию. В 2019 году Forbes назвал Лагард второй по влиятельности женщиной мира (после Ангелы Меркель). Мать двоих сыновей.

  • Дженнифер Морган

    Самые успешные женщины 2019 года

    В высшей лиге немецкого бизнеса

    Впервые концерном из главного немецкого биржевого индекса DAX будет управлять женщина. Производитель программного обеспечения для управления предприятиями SAP - самая дорогая компания Германии. Отныне у нее два исполнительных директора: 48-летняя американка Дженнифер Морган и немец Кристиан Клайн. В SAP Морган работает уже 15 лет. В 2017-м стала членом правления. Она отвечает за облачные решения.

  • Эстер Дюфло

    Самые успешные женщины 2019 года

    Борец с бедностью

    47-летняя Эстер Дюфло стала второй в истории женщиной, получившей премию по экономике памяти Нобеля. Изучая жизнь людей в беднейших странах, вместе со своим супругом Абхиджитом Банерджи и коллегой Майклом Кремером (двое других лауреатов премии) Дюфло разработала методику для оценки эффективности борьбы с мировой бедностью с помощью полевых исследований, что полностью изменило экономику развития.

  • Ольга Токарчук

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мастер слова

    В 2019 году Нобелевская премия по литературе присуждалась дважды - за этот и за прошлый год. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук. Она одна из самых популярных романисток на родине и далеко за ее пределами. Самые известные романы - "Правек и другие времена", "Веди свой плуг над костями мертвых", "Дом дневной, дом ночной" и "Бегуны".

  • Кристина Кук и Джессика Меир

    Самые успешные женщины 2019 года

    В открытом космосе - без мужчин

    В 2019 году в открытом космосе впервые работала полностью женская команда: электроинженер Кристина Кук и биолог Джессика Меир. Американские астронавтки заменили неисправный блок аккумулятора МКС. До сих пор женщины работали за бортом космических станций лишь в составе смешанных команд. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

  • Кэтрин Боуман

    Самые успешные женщины 2019 года

    Алгоритм для черной дыры

    В этом году астрономам впервые удалось "сфотографировать" черную дыру. Возможным это стало благодаря американскому информатику Кэтрин Боуман и ее коллегам. 29-летняя доктор наук и выдающийся специалист в области технологий компьютерного зрения внесла значимый вклад в разработку алгоритма для соединения огромного количества видеоданных с восьми радиотелескопов ("Телескоп горизонта событий").

  • Стефани Фраппар

    Самые успешные женщины 2019 года

    Гол в пользу равноправия

    Стефани Фраппар - французский футбольный арбитр. Она стала первой женщиной, которой выпала честь быть главной судьей на решающем матче мужского футбольного турнира УЕФА. В финале Суперкубка 2019 года в Стамбуле встретились два английских клуба - "Ливерпуль" и "Челси". Матч впервые в истории судила женская бригада арбитров, и со своей задачей она успешно справилась.

  • Aнастасия Нифонтова

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мотогонщица из России Aнастасия Нифонтова - первая в истории женщина, которой удалось пройти ралли "Дакар" в одиночку. Она успешно финишировала в самой сложной категории, где помощь механиков запрещена и спортсмены самостоятельно обслуживают свои машины. В общем зачете мотоциклов у Нифонтовой 63-й результат. В своей же категории Нифонтова стала девятой. 40 лет, двое детей, два высших образования.

  • Грета Тунберг

    Самые успешные женщины 2019 года

    Спасительница климата

    Защита климата стала главной темой мировой повестки, а школьница из Швеции Грета Тунберг - ее символом. Одиночные пикеты Греты у здания шведского парламента переросли в массовое движение Fridays for Future со сторонниками по всему миру. И как бы не относились к радикальным заявлениям Греты и ее популярности в СМИ, за привлечение внимания к проблеме глобального потепления ей стоит отдать должное.

  • Зозибини Тунци

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мисс Вселенная такая, какая есть

    Победа Зозибини Тунци из ЮАР в конкурсе "Мисс Вселенная" - знаковое событие. Дело не столько в том, что она темнокожая красавица - такие победительницы уже были. Чего не было? Коротко остриженных некрашенных кудрявых волос! Зози выступает за то, чтобы женщины любили себя такими, какие они есть. Она доказала, что натуральные афроволосы тоже могут быть идеалом красоты.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Урсула фон дер Ляйен

    Самые успешные женщины 2019 года

    Главная женщина в Европе

    В 2019 году Урсула фон дер Ляйен стала 13-й по счету главой Европейской комиссии - и первой в истории женщиной на этой должности. Врач-гинеколог, кандидат наук в политику пришла, когда ей было уже за 40. Занимала пост министра по делам семьи, министра труда, министра обороны Германии. Карьеру она успешно совмещает с ролью матери семерых детей.

  • Санна Марин

    Самые успешные женщины 2019 года

    Финское чудо

    34-летняя Санна Марин - самый молодой премьер-министр в мире. Бывшая глава министерства транспорта с декабря руководит работой правительства Финляндии, в которое входят пять партий. Все их лидеры - женщины, четырем из них нет 40 лет. Санна Марин пришла в политику "из низов", росла в "радужной" семье, где первой получила высшее образование. Вместе со своим партнером воспитывает дочь.

  • Софи Вильмес

    Самые успешные женщины 2019 года

    Премьера в Бельгии

    Софи Вильмес - первая в истории Бельгии женщина, возглавившая правительство. Окончила Институт изучения связей с общественностью, работала в рекламном агентстве, в Европейской комиссии была ассистентом по финансовым вопросами, занимала пост министра по делам бюджета Бельгии. 44 года. Замужем, четверо детей.

  • Зузана Чапутова

    Самые успешные женщины 2019 года

    Феномен Чапутовой

    Адвокат, гражданская активистка, борец с коррупцией Зузана Чапутова - новое лицо в политике и до 2019 года была неизвестна большинству словаков. В марте победила в президентской гонке и стала первой женщиной на этом посту в истории независимой Словакии. 46 лет. Разведена. Воспитывает двух дочерей.

  • Метте Фредериксен

    Самые успешные женщины 2019 года

    Премьер-министр Дании

    42-летняя Метте Фредериксен - вторая в истории Дании женщина во главе правительства и самый молодой премьер. До избрания на этот пост в июне была министром занятости, министром юстиции. С 2015 года - лидер Социал-демократической партии. Родилась в семье типографа и учительницы. В университете изучала администрацию и общественные науки, позже - африканистику. Воспитывает дочь.

  • Кристин Лагард

    Самые успешные женщины 2019 года

    Преемница Марио Драги

    Европейский центральный банк впервые возглавила женщина - Кристин Лагард, до этого директор-распорядитель МВФ, а ранее - министр экономики и финансов Франции. Любопытно, что изначально ее привлекала карьера в спорте - она входила в сборную Франции по синхронному плаванию. В 2019 году Forbes назвал Лагард второй по влиятельности женщиной мира (после Ангелы Меркель). Мать двоих сыновей.

  • Дженнифер Морган

    Самые успешные женщины 2019 года

    В высшей лиге немецкого бизнеса

    Впервые концерном из главного немецкого биржевого индекса DAX будет управлять женщина. Производитель программного обеспечения для управления предприятиями SAP - самая дорогая компания Германии. Отныне у нее два исполнительных директора: 48-летняя американка Дженнифер Морган и немец Кристиан Клайн. В SAP Морган работает уже 15 лет. В 2017-м стала членом правления. Она отвечает за облачные решения.

  • Эстер Дюфло

    Самые успешные женщины 2019 года

    Борец с бедностью

    47-летняя Эстер Дюфло стала второй в истории женщиной, получившей премию по экономике памяти Нобеля. Изучая жизнь людей в беднейших странах, вместе со своим супругом Абхиджитом Банерджи и коллегой Майклом Кремером (двое других лауреатов премии) Дюфло разработала методику для оценки эффективности борьбы с мировой бедностью с помощью полевых исследований, что полностью изменило экономику развития.

  • Ольга Токарчук

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мастер слова

    В 2019 году Нобелевская премия по литературе присуждалась дважды - за этот и за прошлый год. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук. Она одна из самых популярных романисток на родине и далеко за ее пределами. Самые известные романы - "Правек и другие времена", "Веди свой плуг над костями мертвых", "Дом дневной, дом ночной" и "Бегуны".

  • Кристина Кук и Джессика Меир

    Самые успешные женщины 2019 года

    В открытом космосе - без мужчин

    В 2019 году в открытом космосе впервые работала полностью женская команда: электроинженер Кристина Кук и биолог Джессика Меир. Американские астронавтки заменили неисправный блок аккумулятора МКС. До сих пор женщины работали за бортом космических станций лишь в составе смешанных команд. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

  • Кэтрин Боуман

    Самые успешные женщины 2019 года

    Алгоритм для черной дыры

    В этом году астрономам впервые удалось "сфотографировать" черную дыру. Возможным это стало благодаря американскому информатику Кэтрин Боуман и ее коллегам. 29-летняя доктор наук и выдающийся специалист в области технологий компьютерного зрения внесла значимый вклад в разработку алгоритма для соединения огромного количества видеоданных с восьми радиотелескопов ("Телескоп горизонта событий").

  • Стефани Фраппар

    Самые успешные женщины 2019 года

    Гол в пользу равноправия

    Стефани Фраппар - французский футбольный арбитр. Она стала первой женщиной, которой выпала честь быть главной судьей на решающем матче мужского футбольного турнира УЕФА. В финале Суперкубка 2019 года в Стамбуле встретились два английских клуба - "Ливерпуль" и "Челси". Матч впервые в истории судила женская бригада арбитров, и со своей задачей она успешно справилась.

  • Aнастасия Нифонтова

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мотогонщица из России Aнастасия Нифонтова - первая в истории женщина, которой удалось пройти ралли "Дакар" в одиночку. Она успешно финишировала в самой сложной категории, где помощь механиков запрещена и спортсмены самостоятельно обслуживают свои машины. В общем зачете мотоциклов у Нифонтовой 63-й результат. В своей же категории Нифонтова стала девятой. 40 лет, двое детей, два высших образования.

  • Грета Тунберг

    Самые успешные женщины 2019 года

    Спасительница климата

    Защита климата стала главной темой мировой повестки, а школьница из Швеции Грета Тунберг - ее символом. Одиночные пикеты Греты у здания шведского парламента переросли в массовое движение Fridays for Future со сторонниками по всему миру. И как бы не относились к радикальным заявлениям Греты и ее популярности в СМИ, за привлечение внимания к проблеме глобального потепления ей стоит отдать должное.

  • Зозибини Тунци

    Самые успешные женщины 2019 года

    Мисс Вселенная такая, какая есть

    Победа Зозибини Тунци из ЮАР в конкурсе "Мисс Вселенная" - знаковое событие. Дело не столько в том, что она темнокожая красавица - такие победительницы уже были. Чего не было? Коротко остриженных некрашенных кудрявых волос! Зози выступает за то, чтобы женщины любили себя такими, какие они есть. Она доказала, что натуральные афроволосы тоже могут быть идеалом красоты.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:
Успешные женщины в контактных видах спорта

  • Мари Ланг

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Мари Ланг

    Эта 32-летняя красавица разрабатывает модели одежды, а также сама участвует в дефиле. А еще Мари Ланг (Marie Lang) - чемпионка мира по кикбоксингу, заниматься которым она начала в 16 лет. "Для меня это отличный баланс", - уверяет девушка. По ее словам, кикбоксинг привлек ее тем, что он подавляет негативные эмоции, снижает агрессивность, улучшает самоконтроль и дисциплину.

  • Регина Хальмих

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Регина Хальмих

    Когда речь заходит о немецком женском боксе, сразу вспоминается имя многократной чемпионки мира Регины Хальмих (Regina Halmich). Именно она внесла самый весомый вклад в популяризацию этого вида спорта в ФРГ. Сейчас Регине 42 года, из профессионального спорта она ушла. Но тот период, когда она выходила на ринг, останется яркой страницей в истории.

  • Никки Адлер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Никки Адлер

    В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.

  • Сюзи Кентикян

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сюзи Кентикян

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  • Сара Борман

    Успешные женщины в контактных видах спорта

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  • Орнелла Ванер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Орнелла Ванер

    26-летняя Орнелла Ванер (Ornella Wahner) - первая в истории Германии боксер-любитель, ставшая чемпионкой мира. Этот титул она завоевала в 2018 году на турнире в Индии, где одержала победу над знаменитой индийской спортсменкой, членом сборной Индии по боксу Сонией Чахал. Взойдя на пьедестал, Орнелла не смогла сдержать слез от счастья. А в ее родном Халле победительницу встречали овациями.

  • Надин Апец

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Надин Апец

    Две бронзовые медали на чемпионатах мира по боксу, последняя из которых завоевана в конце ноября 2018 года в Нью-Дели, и пять побед на национальных чемпионатах: 33-летняя Надин Апец (Nadine Apetz) - одна из самых успешных женщин-боксеров среди любителей. При этом боксом девушка начала заниматься всего 12 лет назад. Параллельно она успевает писать кандидатскую диссертацию в области нейробиологии.

  • Кристина Хаммер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Кристина Хаммер

    "Леди Молот" (Lady Hammer) называют 28-летнюю немецкую спортсменку, чемпионку мира по боксу, уроженку Казахстана Кристину Хаммер (Christina Hammer). На ринге она любит провоцировать, а действия ее непредсказуемы. Почти десять лет лет она была непобедимой. Но вот в апреле 2019 года во время поединка с американкой Кларессой Шилдс Леди Молот проиграла. Однако, по ее словам, она еще возьмет реванш.

  • Зейна Нассар

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Зейна Нассар

    Это первая в Германии девушка, боксирующая в хиджабе. Таким образом 21-летняя немецкая спортсменка ливанского происхождения, чемпионка ФРГ Зейна Нассар (Zeina Nassar) бросает вызов предубеждениям. У нее немало интересов и помимо спорта. В Потсдамском университете она изучает педагогику и социологию, а еще - играет на сцене Театра имени Максима Горького в Берлине.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

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