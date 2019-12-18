Чего достигли женщины в 2019 году (фотогалерея)

Этот год был богатым на громко прозвучавшие женские имена - в числе прочего и в сферах, где обычно доминируют мужчины. DW подводит итоги.
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