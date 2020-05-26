ЧВК Вагнера и перекрашенные самолеты: зачем России Ливия?

Вашингтон обвиняет Москву в переброске в Ливию истребителей МиГ-29 для поддержки своих наемников. Какие интересы Россия преследует в Ливии и как это влияет на обстановку в стране?
Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) утверждает, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 c целью поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара. Командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд заявил, что первую остановку после вылета из России самолеты сделали в Сирии, где они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию.
Американские военные не уточнили, когда именно военные самолеты прибыли в Ливию, отметив лишь, что это было "совсем недавно". На опубликованных AFRICOM фотографиях ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанных 19 мая, видны несколько машин МиГ-29. В пресс-релизе AFRICOM подчеркивается, что ни "Ливийская национальная армия" Хафтара, ни частные военные компании не могут вооружать, обслуживать и содержать подобные истребители четвертого поколения.
"Россия явно пытается склонить чашу весов в Ливии в свою пользу", - заявил Стивен Таунсенд, подчеркнув, что Москва долгое время отрицала, что "в полной мере участвует в ливийском конфликте". Теперь, по его словам, отрицать это бесполезно. В Госдуме РФ, однако, утверждают, что заявления американских военных не соответствуют действительности.
В Ливии продолжается гражданская война
История российско-ливийских отношений насчитывает по меньшей мере несколько десятилетий. После переворота 1969 года, в ходе которого к власти в стране пришел Муаммар Каддафи, СССР активно оказывал Ливии военную поддержку. Отношения между Москвой и Триполи получили новый импульс после избрания на первый президентский срок Владимира Путина в 2000 году. Однако восстание против Каддафи, осуществленное при поддержке НАТО в 2011 году, существенно ограничило российское влияние в стране.
После свержения режима Каддафи и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. Находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь часть страны.
Соперник Сараджа - в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.
Россия и Египет поддерживают Хафтара
Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В Москве видят в лице Хафтара потенциального союзника для защиты российских интересов в регионе. В обмен на военную помощь он пообещал обеспечить РФ доступ к энергетическому рынку страны, а также выход к нефтяным портам Тобруку и Дерне.
Хафтар считается убежденным противником любых проявлений политического ислама. Похожих взглядов придерживается и нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он пришел к власти в Египте в 2013 году в результате путча против президента Мухаммеда Мурси, поддерживавшего контакты с исламистским движением "Братья мусульмане".
Хотя вскоре после переворота "Братья мусульмане" были объявлены в Египте террористической организацией, ас-Сиси опасается, что движение может снова набрать силу, в том числе, и в соседней Ливии.
Недовольство Каира вызывает тот факт, что войска его противника Сараджа получают военную поддержку от Турции. По мнению экспертов, таким способом Анкара, в первую очередь, пытается получить доступ к месторождениям нефти и газа в восточной части Средиземного моря, которыми в данный момент управляют Греция, Кипр, Израиль и Египет.
Какую роль в Ливии играет ЧВК Вагнера?
Несмотря на то, что Москва до сих пор отрицает вмешательство в ливийский конфликт, российские и международные СМИ и эксперты неоднократно сообщали о возможном присутствии в стране бойцов российской частной военной компании ЧВК Вагнера. Вашингтон не раз обвинял Россию в использовании наемников на территории страны. О ЧВК Вагнера говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Согласно докладу независимых наблюдателей, представленному в начале мая Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии, в этой стране в данный момент могут находиться от 800 до 1200 наемников из ЧВК Вагнера. "ЧВК Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния", приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP.
Зачем России гибридная война?
Похожего мнения придерживаются и эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики. "Тенденция все чаще использовать ЧВК в качестве инструмента внешней политики является отличительной чертой стратегии Путина", - отмечается в докладе организации на эту тему. Запутанная сеть субподрядчиков не позволяет провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧВК действуют вне четкого правового поля, поясняют эксперты.
По мнению специалистов, стратегия гибридной войны имеет для России ряд преимуществ. В частности, Москва может официально выступать в конфликте в роли посредника, при этом не отказываясь от военного участия в нем. Это позволяет российской стороне продолжать подпитывать конфликт до тех пор, пока в ходе переговоров не будет достигнуто выгодное для РФ соглашение. Более того, помимо экономического влияния в стране Москва может получить контроль над гуманитарным коридором для ливийских беженцев. А это стало бы для России мощным рычагом воздействия на Европу, полагают эксперты.
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