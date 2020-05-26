ЧВК Вагнера и перекрашенные самолеты: зачем России Ливия?

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) утверждает, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 c целью поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара. Командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд заявил, что первую остановку после вылета из России самолеты сделали в Сирии, где они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию.

Американские военные не уточнили, когда именно военные самолеты прибыли в Ливию, отметив лишь, что это было "совсем недавно". На опубликованных AFRICOM фотографиях ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанных 19 мая, видны несколько машин МиГ-29. В пресс-релизе AFRICOM подчеркивается, что ни "Ливийская национальная армия" Хафтара, ни частные военные компании не могут вооружать, обслуживать и содержать подобные истребители четвертого поколения.

"Россия явно пытается склонить чашу весов в Ливии в свою пользу", - заявил Стивен Таунсенд, подчеркнув, что Москва долгое время отрицала, что "в полной мере участвует в ливийском конфликте". Теперь, по его словам, отрицать это бесполезно. В Госдуме РФ, однако, утверждают, что заявления американских военных не соответствуют действительности.

В Ливии продолжается гражданская война

История российско-ливийских отношений насчитывает по меньшей мере несколько десятилетий. После переворота 1969 года, в ходе которого к власти в стране пришел Муаммар Каддафи, СССР активно оказывал Ливии военную поддержку. Отношения между Москвой и Триполи получили новый импульс после избрания на первый президентский срок Владимира Путина в 2000 году. Однако восстание против Каддафи, осуществленное при поддержке НАТО в 2011 году, существенно ограничило российское влияние в стране.

Бойцы армии Хафтара (фото из архива)

После свержения режима Каддафи и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. Находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь часть страны.

Соперник Сараджа - в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

Россия и Египет поддерживают Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В Москве видят в лице Хафтара потенциального союзника для защиты российских интересов в регионе. В обмен на военную помощь он пообещал обеспечить РФ доступ к энергетическому рынку страны, а также выход к нефтяным портам Тобруку и Дерне.

Халифа Хафтар и Сергей Лавров на встрече в Москве, август 2017 года

Хафтар считается убежденным противником любых проявлений политического ислама. Похожих взглядов придерживается и нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он пришел к власти в Египте в 2013 году в результате путча против президента Мухаммеда Мурси, поддерживавшего контакты с исламистским движением "Братья мусульмане".

Хотя вскоре после переворота "Братья мусульмане" были объявлены в Египте террористической организацией, ас-Сиси опасается, что движение может снова набрать силу, в том числе, и в соседней Ливии.

Недовольство Каира вызывает тот факт, что войска его противника Сараджа получают военную поддержку от Турции. По мнению экспертов, таким способом Анкара, в первую очередь, пытается получить доступ к месторождениям нефти и газа в восточной части Средиземного моря, которыми в данный момент управляют Греция, Кипр, Израиль и Египет.

Какую роль в Ливии играет ЧВК Вагнера?

Несмотря на то, что Москва до сих пор отрицает вмешательство в ливийский конфликт, российские и международные СМИ и эксперты неоднократно сообщали о возможном присутствии в стране бойцов российской частной военной компании ЧВК Вагнера. Вашингтон не раз обвинял Россию в использовании наемников на территории страны. О ЧВК Вагнера говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно докладу независимых наблюдателей, представленному в начале мая Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии, в этой стране в данный момент могут находиться от 800 до 1200 наемников из ЧВК Вагнера. "ЧВК Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния", приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP.

Зачем России гибридная война?

Похожего мнения придерживаются и эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики. "Тенденция все чаще использовать ЧВК в качестве инструмента внешней политики является отличительной чертой стратегии Путина", - отмечается в докладе организации на эту тему. Запутанная сеть субподрядчиков не позволяет провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧВК действуют вне четкого правового поля, поясняют эксперты.

По мнению специалистов, стратегия гибридной войны имеет для России ряд преимуществ. В частности, Москва может официально выступать в конфликте в роли посредника, при этом не отказываясь от военного участия в нем. Это позволяет российской стороне продолжать подпитывать конфликт до тех пор, пока в ходе переговоров не будет достигнуто выгодное для РФ соглашение. Более того, помимо экономического влияния в стране Москва может получить контроль над гуманитарным коридором для ливийских беженцев. А это стало бы для России мощным рычагом воздействия на Европу, полагают эксперты.

Смотрите также:

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Десятилетняя война "все против всех" В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Все началось со свержения Каддафи Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Нефть и газ в пустыне и в море Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Ключевая фигура: Халифа Хафтар Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Они контролируют почти всю страну У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Союзник России и агент ЦРУ На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Сараджа поддерживают ООН и Турция Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Оборона Триполи с турецкой помощью В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Разгром местного ИГ Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Саммит в Берлине: поиск решения 19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт Евросоюз озабочен потоком беженцев У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить. Автор: Андрей Гурков

