 Частные накопления немцев достигли рекордного уровня | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2018

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Германия

Частные накопления немцев достигли рекордного уровня

Бундесбанк сообщил о рекордных объемах накопленного немецкими гражданами частного капитала. Жители Германии предпочитают инвестиции, связанные с небольшим риском. В то же время растут и суммы вложений в акции.

Купюры евро

Частные накопления физических лиц в Германии за первые три месяца текущего года выросли на 0,2 процента по сравнению с последним кварталом 2017 года и достигли рекордного уровня в 5,875 трлн евро. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщили в Немецком федеральном банке (Bundesbank).

Граждане ФРГ в основном предпочитали делать инвестиции, связанные с небольшим риском. Объем накоплений в наличных и в бессрочных вкладах за указанный период увеличился на 15 млрд евро. Размер страховых выплат возрос на 22 млрд евро.

В то же время по сравнению с периодом европейского долгового кризиса частные лица начали более активно вкладывать накопления в акции. Эта тенденция отмечается с 2014 года, пояснили в Bundesbank.

Растут и объемы кредитования

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Кроме того, с 2013 года растут объемы кредитования частных домохозяйств. В первую очередь, средства привлекаются для покупки недвижимости. За первый квартал этого года долговые обязательства выросли на 12 млрд евро.

Ранее Немецкий институт экономических исследований (DIW) сообщил, что наиболее быстро капитал растет у самых обеспеченных граждан. Институт опубликовал нерепрезентативный опрос 130 немцев, каждый из которых владел состоянием больше одного миллиона евро. По итогам анализа выяснилось, что типичный миллионер - это скорее мужчина, среднего возраста и с более высоким уровнем образования, чем у среднестатистического немца.

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    Автор: Татьяна Вайнман, Хильке Фишер


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