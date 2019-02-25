 Части тела в немецких поговорках (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 25.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Части тела в немецких поговорках (фотогалерея)

Знаете ли вы, как немцы используют анатомию тела в поговорках? Ответ - в фотогалерее DW.

  • На выставке Orizzonte

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На уровне глаз

    "Auf Augenhöhe" - говорят немцы, описывая отношения "на равных". Например, когда партнеры по бизнесу или главы государств принимают участие в переговорах.

  • Дети с пирожным

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Поедать волосы на голове?

    Выражение "die Haare vom Kopf fressen" описывает волчий аппетит, которым отличаются, например, быстро растущие дети и подростки.

  • Самолет парит в небе

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Словно камень с сердца…

    Так же, как и в русском языке, выражение "еs fällt ein Stein vom Herzen" - употребляется для описания состояния душевного облегчения.

  • Нога и рука

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Иметь ногу и руку

    Основательно продуманные проекты и идеи в немецком языке всегда "имеют руку и ногу", то есть "haben Hand und Fuß". Выражение это появилось, вероятно, в суровые времена Средневековья, когда любые проступки карались жестоко.

  • Мужчина катится сломя голову

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Шея через голову?

    "Hals über Kopf", то есть, "сломя голову" - так говорят о тех, кто принимает решения быстро, не обдумывая.

  • У сотрудницы стресс

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Много шума вокруг ушей

    Так немцы описывают стрессовую ситуацию. Дословно выражение "Viel um die Ohren haben" можно перевести как "быть заваленным работой".

  • жить на широкую ногу

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На большой ноге

    По-немецки, если говорят, что кто-то живет "на широкую ногу", употребляют "auf großem Fuß leben". Поговорка появилась, якобы, благодаря одному французскому вельможе, носившему сапоги на пару размеров больше.

  • Кадр из фильма Беги, Лола, беги

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Ноги в руки и…

    Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.

  • Навострить уши?

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Навострить уши

    "Die Ohren spitzen" - буквально "заострить уши". Распространенная поговорка и в немецком языке. Хочешь добиться успеха, тогда следует "держать ухо востро" - совсем как в мире животных, откуда это выражение, скорее всего, и пришло.

    Автор: Инга Ваннер, Дагмар Брайтенбах


  • На выставке Orizzonte

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На уровне глаз

    "Auf Augenhöhe" - говорят немцы, описывая отношения "на равных". Например, когда партнеры по бизнесу или главы государств принимают участие в переговорах.

  • Дети с пирожным

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Поедать волосы на голове?

    Выражение "die Haare vom Kopf fressen" описывает волчий аппетит, которым отличаются, например, быстро растущие дети и подростки.

  • Самолет парит в небе

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Словно камень с сердца…

    Так же, как и в русском языке, выражение "еs fällt ein Stein vom Herzen" - употребляется для описания состояния душевного облегчения.

  • Нога и рука

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Иметь ногу и руку

    Основательно продуманные проекты и идеи в немецком языке всегда "имеют руку и ногу", то есть "haben Hand und Fuß". Выражение это появилось, вероятно, в суровые времена Средневековья, когда любые проступки карались жестоко.

  • Мужчина катится сломя голову

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Шея через голову?

    "Hals über Kopf", то есть, "сломя голову" - так говорят о тех, кто принимает решения быстро, не обдумывая.

  • У сотрудницы стресс

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Много шума вокруг ушей

    Так немцы описывают стрессовую ситуацию. Дословно выражение "Viel um die Ohren haben" можно перевести как "быть заваленным работой".

  • жить на широкую ногу

    Необычные поговорки: учим немецкий

    На большой ноге

    По-немецки, если говорят, что кто-то живет "на широкую ногу", употребляют "auf großem Fuß leben". Поговорка появилась, якобы, благодаря одному французскому вельможе, носившему сапоги на пару размеров больше.

  • Кадр из фильма Беги, Лола, беги

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Ноги в руки и…

    Так можно описать человека, который очень спешит, буквально мчится к своей цели, да так, что, кажется, будто "ноги он взял в руки" - "Beine in die Hand nehmen". Есть и другой вариант: кто-то так испугался, что изо-всех сил мчится от преследователя.

  • Навострить уши?

    Необычные поговорки: учим немецкий

    Навострить уши

    "Die Ohren spitzen" - буквально "заострить уши". Распространенная поговорка и в немецком языке. Хочешь добиться успеха, тогда следует "держать ухо востро" - совсем как в мире животных, откуда это выражение, скорее всего, и пришло.

    Автор: Инга Ваннер, Дагмар Брайтенбах


Смотрите также:

  • Кто рано встает…

    Немецкие поговорки о работе

    Кто рано встает…

    … тому бог дает, гласит народная мудрость. В немецком варианте "Morgenstund hat Gold im Mund" - дословно "У утреннего часа золото во рту". Пекари, например, знают это как нельзя лучше - их рабочий день начинается затемно.

  • Лезть из кожи вон

    Немецкие поговорки о работе

    Лезть из кожи вон

    Выражение "sich ins Zeug legen" - дословно "запрягать себя в упряжку" - означает "лезть из кожи вон", "прилагать все усилия", даже если груз кажется непосильным. Изначально речь шла о лошадях и волах, тянувших плуг, с помощью которого распахивали поля.

  • Из последних сил

    Немецкие поговорки о работе

    Из последних сил

    Сил нет, духу едва хватает, чтобы довести до конца начатое, - в таком случае немцы говорят "свистеть сквозь последнее отверстие" - "Aus dem letzten Loch pfeifen". Эта выражение было в ходу еще в XVII веке и пришло из мира духовых инструментов. Если пальцы при игре на флейте убрать со всех, до последнего, отверстий, можно извлечь самый высокий тон, на который способен данный инструмент.

  • Поспешишь - людей насмешишь

    Немецкие поговорки о работе

    Поспешишь - людей насмешишь

    "Eile mit Weile"- дословно "спешить не торопясь". Так советуют поступать немцы, предупреждая о возможных последствиях необдуманных решений и поспешных выводов.

  • Запаситесь терпением!

    Немецкие поговорки о работе

    Запаситесь терпением!

    К долготерпению призывает и эта поговорка: "Abwarten und Tee trinken", которая дословно переводится как "подождать и выпить чаю". Ведь правильное решение не всегда находится в кратчайшие сроки.

  • В спокойствии - сила!

    Немецкие поговорки о работе

    В спокойствии - сила!

    В эффективности этого назидания можно не сомневаться: "In der Ruhe liegt die Kraft". Выражение, призывающее к неторопливому самосозерцанию. Решать очередную задачу стоит лишь после того, как вы успокоились и сконцентрировались.

  • Сделал дело - гуляй смело!

    Немецкие поговорки о работе

    Сделал дело - гуляй смело!

    Поговорка "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" - "сначала работа, потом - развлечение" - в Германии известна многим с детства. Не теряет она своей актуальности и во взрослой жизни: добросовестность и исполнительность ценит любой работодатель.

  • Бить баклуши

    Немецкие поговорки о работе

    Бить баклуши

    Ничего не делать, прогуливать - "blau machen" (буквально "делать синим"). Одна из версий: это выражение пришло из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. Причем окрашивалась она в синий цвет только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник" - пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.

  • Завтра! Завтра! Не сегодня!

    Немецкие поговорки о работе

    Завтра! Завтра! Не сегодня!

    В Германии так любят приговаривать не только студенты, когда к экзаменам еще будет возможность подготовиться. Но... "Morgen, Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute", то есть того, кто любит откладывать дела на потом, немцы заведомо считают лентяем. А может быть, такие люди просто очень надеются, что все устроится как-нибудь само собою?

  • Удачи!

    Немецкие поговорки о работе

    Удачи!

    "Toi, toi, toi" - эта непереводимая игра слов появилась вместо менее приличного троекратного плевка через левое плечо, что практикавалось еще в XVIII веке - "тьфу, тьфу, тьфу". Сегодня это пожелание удачи и успеха - viel Glück! или viel Erfolg! А в ней нуждаются все.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Хорошо ли быть билингвом?

21 февраля - международный день родного языка. Мы решили воспользоваться этой датой как поводом для того, чтобы поговорить о детях, у которых родных языков два или более. (21.02.2019)  

Виза для учебы в Германии: как подтвердить наличие средств?

Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать? (10.06.2015)  

Как лучше изучать немецкий с помощью интернета

Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уйдешь. А вот отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета! Итак, как можно учить немецкий в Сети. (13.03.2018)  

Как перестать тормозить и начать генерировать идеи: советы от ученых

С началом года усиливается стремление к перезагрузке. Как отключить режим автопилота и начать фонтанировать новыми идеями? Над этим вопросом думают и ученые. (14.01.2019)  

Как работают над ошибками в немецком офисе

Случайно удалили важный файл? Перепутали время встречи с клиентом? От промахов на работе не застрахован никто. Но как себя при этом вести? Немецкий эксперт помогает спасти репутацию. (19.06.2018)  

Любимые слова молодых немцев (фотогалерея)

В Германии выбрали "Молодежное слово года - 2018". DW знакомит с победителем и самыми курьезными понятиями из списка претендентов. (16.11.2018)  

Как назвать любимых по-немецки: топ-10 ласкательных имен

У вас иссяк запас нежных прозвищ для любимого человека? Не беда! Кое-что можно перенять у немцев. Они тоже горазды говорить друг другу нежности. Убедитесь в этом сами! (07.01.2019)  

Фотогалерея: Как теперь общаться с немцами

В Германии выбрали "Молодежное слово года - 2017". DW знакомит с победителем и самыми курьезными понятиями из списка претендентов. (17.11.2017)  

Необычные поговорки: учим немецкий

Знаете ли вы, какие части тела немцы используют в поговорках? Ответ - в фотогалерее DW. (25.02.2019)  

Немецкие поговорки о работе

Какие поговорки об усердии и лени в ходу у немцев? Вот самые известные из них. (19.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем художник исписал оскорблениями вход в офис Twitter в Гамбурге  

Пятница без костюма  

Будни депутата: за кулисами бундестага  

Реклама

Культура и стиль жизни

Жемчужины музеев Мюнхена (видео)

Ausstellung Florenz und seine Maler. Von Giotto bis Leonardo da Vinci (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, München)

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS