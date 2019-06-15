Цыганское население покинуло Чемодановку после конфликта

Около 650 представителей цыганской общины, проживавших в селах Чемодановка и Лопатки Пензенской области, покинули их в понедельник, 17 июня, после того, как четырьмя днями ранее произошла массовая драка, в результате которой пять человек пострадали, один позже скончался в больнице, еще один остается в тяжелом состоянии.

Как заявили местные власти, Чемодановку и Лопатки покинули все проживающие там цыганские семьи, оставив 90 пустых домов.

Распространенная ранее информация о якобы принудительном отправлении цыган в Волгоградскую область не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу сельсовета Чемодановки Сергея Фадеева. По словам Фадеева, "тот, кто хотел, уехал самостоятельно".

Конфликт в Чемодановке

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и представителями цыганской общины. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины из Чемодановки. В тот же день жители Чемодановки устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. Часть из них затем блокировала автотрассу М5.

Уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ в Москве. Прибывшие в село следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ задержали 15 подозреваемых. Двое из них арестованы.

В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила, что конфликт в Чемодановке произошел из-за детской ссоры, которую можно было решить на месте, однако жители села устроили самосуд. "Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку", - цитирует ее слова российское агентство "Национальная служба новостей".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Полувековая история цыган из Плеханово В поселке Плеханово Тульской области сегодня проживает около 3000 цыган. Многие называют их самым большим табором в России. Эти земли, на которых сейчас построено около 300 домов, цыганам, по их словам, выделили еще в СССР. Тогда они работали в колхозах. После распада СССР стали заниматься торговлей и бартерным обменом. Сегодня, по их рассказам, мужчины ремонтируют дачи, а женщины работают в поле.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора "Здесь наши корни" Цыгане живут в Плеханово почти 60 лет. Тамара Георгиевна - одна из тех, кто родился в этом поселке. Она рассказывает о том, какой была жизнь табора в советское время и после распада СССР, говорит, что в тяжелые времена цыгане помогали соседям: русским, узбекам. А сейчас, по ее словам, власти хотят выгнать цыган из поселка. "Здесь наши корни. Куда мы пойдем?" - сетует женщина.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Социальное неравенство Цыгане поселка Плеханово имеют разный уровень доходов. Молодая женщина Лена, рассказывает, что работает на поле и за свой труд получает совсем немного. Из еды она может позволить себе купить мясо, молоко, яйца. Но, говорит она, есть в цыганском таборе и люди побогаче: у них дорогие машины и большие кирпичные дома.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Цыганский быт Жилье Лены похоже на большинство домов в Плеханово: гостиная со скромной мебелью, кухня, телевизор и холодильник. От обычной квартиры его отличает разве что печь, которой пользуются для приготовления еды. Этот дом, по словам Лены, может попасть в список зданий, объявленных властями самостроем. Официального разрешения на строительство жилья у его владельцев нет.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Общие праздники В каждом цыганском доме есть своя печь. Впрочем, есть и одна общая - на улице. В этой печи цыгане готовят еду на праздники, которые отмечают всем табором. Например, в ней приготовили десятки куличей на Пасху. Перед Пасхой и Рождеством цыгане, по их словам, соблюдают строгий пост.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Надежда на новый дом Любовь Георгиевна всю свою жизнь прожила в Плеханово. Она с гордостью рассказывает о том, что у нее 17 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Она - единственная цыганка из табора, которая участвует в проекте "Жилье для российской земли" и стоит в очереди на получение нового дома. Женщина не знает, когда очередь дойдет до нее, но в случае сноса жилья она, как многодетная мать, надеется получить новое.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Газопровод раздора Дом Любови Георгиевны находится недалеко от дороги, соединяющей так называемые "русскую" и "цыганскую" стороны поселка Плеханово. Между ними проложен газопровод, из-за которого 16 марта 2015 года разгорелся конфликт между цыганами, властями Плеханово и газовой службой.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Фото дома - на память Любовь Георгиевна попросила сфотографировать ее дом и небольшой садик. "А то ведь скоро снесут", - говорит женщина. К 20 апреля все здания, у хозяев которых нет официального разрешения на строительство, должны были снести. Но пока этого не произошло.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Ошибка с последствиями В таборе, по рассказам цыган, чтят собственные традиции. Одна из них - гостеприимство. Накануне Пасхи даже купили овцу, чтобы накрыть богатый стол. Одна из жительниц Плеханово рассказывает, что цыгане из табора - миролюбивые люди. А в день конфликта, 16 марта, "они подумали, что им хотят причинить зло, поэтому кинулись на ОМОН с палками. Они только потом поняли, что совершили ошибку".

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Власти против самостроя 2 апреля 2016 года в Плеханово сгорело несколько построек. Они были расположены там, где газовая служба ликвидировала врезки в газопровод. В нелегальном потреблении газа ранее обвинили цыган. После конфликта, возникшего между представителями газовой службы и жителями цыганской части поселка, власти заявили о сносе самостроя. При отказе следовать постановлению суда пообещали действовать "жестко".

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Первый снесенный дом Согласно постановлению суда, цыгане самостоятельно должны быть снести 121 дом до 20 апреля. К 23 апреля они своими руками разобрали лишь одно здание. Теперь около его развалин спят собаки, а местные жители стараются обходить его стороной.

Фотогалерея: Цыганский самострой как повод для раздора Пасхальные куличи Куличи на подоконнике, а на окнах - наличники. Цыгане из поселка Плеханово считают себя православными, а поэтому Пасха для них является очень важным праздником. Автор: Элина Ибрагимова

