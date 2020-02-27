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Цыгане

Rechte Kundgebung gegen den Migrationspakt Rund 1000 Menschen protestieren vor dem Brandenburger Tor auf einer von den rechtspopulistischen und rechtsextremen Gruppen Pegida , Zukunft Heimat (Cottbus), Pro Mitsprache und Kandel ist ueberall organisierten Kundgebung gegen den UN-Migrationspakt. Demonstranten mit Banner der AfD: Migrations-Pakt Stoppen! Berlin Berlin Deutschland *** Right rally against the migration pact Around 1000 people protest in front of the Brandenburg Gate at a rally against the UN migration pact organized by right-wing populist and right-wing extremist groups Pegida Zukunft Heimat Cottbus Pro Mitsprache und Kandel Demonstratten mit Banner der AfD Migrations Pakt Stoppen Berlin Berlin Deutschland

В Совете Европы отмечают рост ксенофобии на континенте 27.02.2020

В докладе комиссии Совета Европы против расизма и нетерпимости отмечается, что объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия становятся мусульмане, евреи, цыгане и африканцы.
Handschellen © picture-alliance/chromorange/R. Tscherwitschke

Арестованы еще 28 цыган - возможных участников драки в Чемодановке 18.06.2019

Суд в Пензе удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемые в участии в массовой драке заключены под стражу на два месяца. Местные власти утверждают, что покинувшие Чемодановку цыгане пока не вернулись.
Foto 5 (Chinesische Touristen) Beschreibung: Chinesische Touristen in Moskau, immer mehr Chinesen besuchen Russland Schlagworte: Russland, Touristen, Tourismus, Moskau, Kreml, Reisebus, Besucher Jahr/Ort: 2015/Moskau Diese hat unser Korrespondentin in Moskau Yulia Vishnevetskaya gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken.

"Левада-центр" сообщил о росте ксенофобии в России 27.08.2018

По данным опроса, жители РФ хотели бы ограничить проживание в стране цыган, китайцев, вьетнамцев, "выходцев из Средней Азии" и "выходцев с Кавказа".

Экстремальный путь на работу - "Европа в фокусе" (30.07.2018) 30.07.2018

Также в программе: 1350 евро штрафа за "неправильную" одежду в Даниии. Непростая судьба синти и рома в Украине. Где будет покоиться прах диктатора Франко?

Трубочка для коктейля, или Самое лучшее оружие в борьбе с пластиковым мусором? - "Европа в фокусе" (23.07.2018) 23.07.2018

Также в программе: угроза для жизни в Альпах. Как изменилась жизнь во Франции после победы на ЧМ? Истории успеха женщин цыганских народностей в Испании. Кто получает политическое убежище в Германии.
The Northern League leader on a visit to the gypsy camp in the Magliana district of Rome with Gorgia Meloni Sidaco candidate and Irene Pivetti was greeted with words like Go away, we do not want you, come back to your house, lousy. (Photo by Leo Claudio De Petris/Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Премьер Италии отказался от переписи цыган 20.06.2018

Провести перепись цыган и ввести реестр для их регистрации по месту жительства предлагал федеральный секретарь правопопулистской "Лиги" и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Ein armer Mann von der ethnische Gruppe Sinti und Roma in der weißrussischen Stadt Homel erklärt den Polizisten seine Situation, Mai 2018

Как фестиваль в Гомеле вызвал новый всплеск цыганофобии 21.05.2018

Впервые в белорусском Гомеле прошел фестиваль цыганской культуры. Но освещение этого события в местных СМИ вызвало шквал ксенофобских высказываний. Что происходит в Гомеле, разбиралась DW.
Far-right activists burn the rainbow LGBT flag outside the Small Opera House in Kiev on June 13, 2017 during the official opening of Kiev Pride 2017. The LGBT Equality March will be held in Kiev on June 18, 2017. / AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Совет Европы похвалил Украину за борьбу с проявлениями ненависти 19.09.2017

В докладе Совета Европы указывается на проблему проявления насилия по отношению к цыганам и представителям сексуальных меньшинств.

Президент Германии Гаук выступил в Бабьем Яре (30.09.2016) 30.09.2016

На траурной церемонии, приуроченной к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, выступили президент Германии Йоахим Гаук и президент Украины Петр Порошенко.
29.09.2016+++Bundespräsident Joachim Gauck (2.v.l) nimmt am 29.09.2016 in Babi Jar in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko (3.v.r) an einer Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag des deutschen Massenmords an den Kiewer Juden im Jahre 1941 teil. Bei dem NS-Massaker waren 33 771 Juden im Tal Babi Jar ermordet worden. Andere Personen v.l.: der Parlamentspräsident der Ukraine, Andrij Parubij, der ungarische Präsident Janos Ader, Maryna Poroshenko, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/Wolfgang Kumm

Президент ФРГ: Преступления в Бабьем Яре - крах цивилизации 29.09.2016

Президенты ФРГ и Украины Йоахим Гаук и Петр Порошенко почтили память десятков тысяч евреев, убитых нацистами в Бабьем Яре. Порошенко сказал, что Бабий Яр можно сравнить лишь с Освенцимом.
17.09.2016 **** Ein Kind legt am 17.09.2016 Blumen an der 1991 errichteten Menora, dem Denkmal für die während der deutschen Besatzungszeit 1941-1943 ermordeten Juden, nieder in Babi Jar (Weiberschlucht) in Kiew (Ukraine). Während der deutschen Besatzung von September 1941 bis November 1943 wurden in der «Weiberschlucht» bis zu 200 000 Menschen erschossen. Foto: Andreas Stein/dpa (zu dpa «Babi Jar: Ukraine gedenkt des Massakers 1941 an den Kiewer Juden» vom 22.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

75-я годовщина Бабьего Яра: трагедия, которая не должна повториться 27.09.2016

На парламентских слушаниях в Верховной раде вспоминали жертв одного из самых страшных преступлений Холокоста, а также говорили о "новоиспеченном нацизме" на востоке Украины.
August 2016 Bewohner des Dorfes Loschinowka, (Ukraine Odessa Gebiet) wo es vor kurzem ein Konflikt mit Roma und Sinty gab. Jetzt treffen sich alle Parteien des Konfliktes mit dem Michail Saakaschwili, Gubernator des Odessa Gebietes.

Бессонные ночи Лощиновки: неразрешенный конфликт нацменьшинств? 08.09.2016

В селе Лощиновка Одесской области, где полторы недели назад произошли массовые беспорядки, в ходе которых в основном пострадали цыгане, обстановка по-прежнему напряженная. Репортаж DW.
28.08.2016 *** ODESSA, UKRAINE - AUGUST 28: Ukrainian police takes security measures after the clashes between local residents and Romanis, also known as gypsies in Loshchinovka village in the south of Odessa region, Ukraine on August 28, 2016. Local residents accuse Romani people with the murder of a child. Police evacuated Romani people into other village in Odessa region. Maksym Voytenko / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture-alliance/Anadolu Agency/M. Voytenko

Комментарий: Самосуд в Лощиновке - результат недоверия властям 30.08.2016

Погромы в цыганских домах под Одессой после убийства 9-летней девочки грозят перерасти в этнический конфликт. Смогут ли украинские власти это предотвратить? Мнение Сергея Руденко - специально для DW.
Kinder gehen am 09.04.2013 durch die Roma-Siedlung Belvil in Belgrad. Foto: Britta Pedersen/dpa

Самосуд в Лощиновке и проблема нацменьшинств 29.08.2016

После убийства девочки, в котором обвиняют цыгана, в Одесской области местные жители устроили погромы и требуют переселения целой цыганской общины. Но решит это проблему или только переселит ее? DW опросила экспертов.
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Убийство девочки привело к погрому домов цыган в Одесской области 28.08.2016

Узнав об убийстве 9-летней девочки, в котором подозревается цыган, жители села Лощиновка начали громить дома представителей этого этнического меньшинства. Они потребовали выселить цыган из села.
Sinti und Roma Siedlung in Plechanovo, Russland. © DW/E. Ibragimowa

В Плеханово под Тулой идет снос цыганских домов 30.05.2016

Сообщается, что перед началом сноса в Плеханово были направлены несколько сотен полицейских, включая бойцов ОМОНа и СОБРа, а также военнослужащие внутренних войск.
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