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В докладе комиссии Совета Европы против расизма и нетерпимости отмечается, что объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия становятся мусульмане, евреи, цыгане и африканцы.
Суд в Пензе удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемые в участии в массовой драке заключены под стражу на два месяца. Местные власти утверждают, что покинувшие Чемодановку цыгане пока не вернулись.
По данным опроса, жители РФ хотели бы ограничить проживание в стране цыган, китайцев, вьетнамцев, "выходцев из Средней Азии" и "выходцев с Кавказа".
Также в программе: 1350 евро штрафа за "неправильную" одежду в Даниии. Непростая судьба синти и рома в Украине. Где будет покоиться прах диктатора Франко?
Также в программе: угроза для жизни в Альпах. Как изменилась жизнь во Франции после победы на ЧМ? Истории успеха женщин цыганских народностей в Испании. Кто получает политическое убежище в Германии.
Провести перепись цыган и ввести реестр для их регистрации по месту жительства предлагал федеральный секретарь правопопулистской "Лиги" и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Впервые в белорусском Гомеле прошел фестиваль цыганской культуры. Но освещение этого события в местных СМИ вызвало шквал ксенофобских высказываний. Что происходит в Гомеле, разбиралась DW.
В докладе Совета Европы указывается на проблему проявления насилия по отношению к цыганам и представителям сексуальных меньшинств.
На траурной церемонии, приуроченной к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, выступили президент Германии Йоахим Гаук и президент Украины Петр Порошенко.
Президенты ФРГ и Украины Йоахим Гаук и Петр Порошенко почтили память десятков тысяч евреев, убитых нацистами в Бабьем Яре. Порошенко сказал, что Бабий Яр можно сравнить лишь с Освенцимом.
На парламентских слушаниях в Верховной раде вспоминали жертв одного из самых страшных преступлений Холокоста, а также говорили о "новоиспеченном нацизме" на востоке Украины.
В селе Лощиновка Одесской области, где полторы недели назад произошли массовые беспорядки, в ходе которых в основном пострадали цыгане, обстановка по-прежнему напряженная. Репортаж DW.
Погромы в цыганских домах под Одессой после убийства 9-летней девочки грозят перерасти в этнический конфликт. Смогут ли украинские власти это предотвратить? Мнение Сергея Руденко - специально для DW.
После убийства девочки, в котором обвиняют цыгана, в Одесской области местные жители устроили погромы и требуют переселения целой цыганской общины. Но решит это проблему или только переселит ее? DW опросила экспертов.
Узнав об убийстве 9-летней девочки, в котором подозревается цыган, жители села Лощиновка начали громить дома представителей этого этнического меньшинства. Они потребовали выселить цыган из села.
Сообщается, что перед началом сноса в Плеханово были направлены несколько сотен полицейских, включая бойцов ОМОНа и СОБРа, а также военнослужащие внутренних войск.
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