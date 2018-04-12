 Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.03.2019

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Мир

Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета

Властям следует играть более активную роль в регулировании интернета, заявил основатель Facebook. Единые правила нужны для материалов, связанных с выборами, и защиты личных данных, считает Цукерберг.

Марк Цукерберг на конференции в калифорнийском Сан-Хосе

Марк Цукерберг на конференции в калифорнийском Сан-Хосе

Интернету необходимы новые глобальные правила по регулированию. Об этом основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в субботу, 30 марта. По его мнению, властям следует играть "более активную роль" в регулировании всемирной паутины. "Обновив правила для интернета, мы можем сберечь его лучшую сторону - свободу выражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей", - отметил он. В то же время подобный шаг позволит "защитить общество от более масштабных рисков", добавил основатель Facebook.

Цукерберг предлагает нововведения в четырех областях. В частности, он подчеркнул, что "весь вредоносный контент невозможно удалить", однако в условиях использования множества сервисов обмена данных требуется "более стандартизированный подход". Кроме того, основатель Facebook особо выделил необходимость защиты избирательного процесса и честности материалов, связанных с выборами. Распознать политический характер рекламы в интернете не всегда легко, отметил Цукерберг.

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Глобальные рамки обеспечат одинаковую защиту пользователей

Единые правила нужны и в областях конфиденциальности личных данных, а также возможности переноса информации на различные платформы, считает он. Наличие подобных глобальных рамок позволит гарантировать, что "интернет не раздробится", а каждый пользователь будет защищен в одинаковой степени, подчеркнул основатель Facebook.

Администрация соцсети выстроила "продвинутые системы для того, чтобы обнаружить вредоносный контент, прекратить вмешательство в выборы и сделать рекламу более прозрачной". Однако недопустимо полагаться лишь на отдельные компании, которые будут самостоятельно заниматься этими вопросами, заявил Цукерберг. Необходимы "более широкие дебаты о том, чего мы хотим как общество и как регулирование способно помочь", добавил он.

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