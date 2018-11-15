 ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2018

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Мир

ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги

Все больше улик указывают на то, что за убийством журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле мог стоять наследный принц бен Сальман. Американские спецслужбы считают его заказчиком, пишет газета Washington Post.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает, что заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщила в пятницу, 16 ноября, американская газета Washington Post. По ее сведениям, ЦРУ пришло к этому выводу, проанализировав данные из нескольких источников.

Контекст

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

В частности, внимание спецслужбы привлек телефонный разговор, в котором брат кронпринца Халид бен Сальман уговаривает Хашогги прийти за документами в саудовское консульство в Стамбуле, уверяя, что там безопасно. По данным ЦРУ, брат принца, занимающий должность посла Саудовской Аравии в США, позвонил журналисту по указанию бен Сальмана. В то же время не ясно, знал ли он о готовящемся покушении.

Ранее стали известны еще несколько улик, указывающих на Мухаммеда бен Сальмана. Так, один из членов группы, убившей Хашогги, вскоре после преступления сказал своему начальнику по телефону, что тот может сообщить "своему шефу" о результате, пишет газета The New York Times (NYT).

Американские спецслужбы полагают, что под "шефом" подразумевается кронпринц, хотя его и не называют по имени. "Более серьезной улики, чем подобный телефонный звонок, получить просто невозможно. Это весьма компрометирующие сведения", - заявил в интервью NYT бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридль.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

Смотрите также: 

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    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

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Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что убийство Хашогги нельзя оправдать. Вслед за США, Британия вводит визовые запреты для саудовцев.

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