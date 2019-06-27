"Цифровой город": Россию ставят в пример Германии

"А тут "Цифровой город". Только непонятно, что это такое", - пробормотал немолодой российский участник XV Конференции городов-партнеров Германии и России, выбиравший в коридоре районной администрации Дюрена, в какую из семи рабочих групп ему пойти.

"Цифровой" или "умный город" - это сегодня самое интересное направление в экономическом сотрудничестве двух наших стран", - заверял вскоре после этого, открывая заседание рабочей группы, Дмитрий Кононенко. Он возглавляет в Москве в Российско-германской внешнеторговой палате (AHK) департамент по цифровизации и технологиям будущего. В качестве примера он привел немецкого производителя программного обеспечения SAP, бизнес которого в России бурно растет.

Подробный рассказ об успехах Калуги и Москвы

Из всех рабочих групп конференции, собравшей 26-28 июня порядка 900 участников из самых разных регионов Германии и России, у немецких предпринимательских организаций наибольший интерес вызвала именно эта. В ее проведении участвовала как AHK, так и Восточный комитет германской экономики.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский делиться опытом цифровизации

Российские выступающие были в явном большинстве, даже несмотря на то, что два заявленных докладчика из РФ так и не добрались до расположенного между Кёльном и Ахеном райцентра Дюрен. Дмитрий Разумовский, с прошлого года городской голова Калуги, подробно рассказал о семи приоритетных направлениях цифровизации города.

При этом он особо выделил тотальный мониторинг состояния и уборки дорог, с анализа которого, по его словам, он начинает каждый свой рабочий день. Уже 41 услуга, рассказал он далее, предоставляется в электронном виде, интернет-платформа и приложение "Активный калужанин" позволяют голосовать за решения по улучшению жизни в городе.

Глава представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Германии Сергей Никитин доложил об успехах Москвы в сфере электронных услуг. По степени их развития, подчеркнул он, российская столица возглавила рейтинг ООН, стала "чемпионом среди цифровых городов". Повсюду в метро, перечислил он, имеется бесплатный Wi-Fi, всего же число точек бесплатного доступа в интернет приближается в городе к 19 тысячам, 75 процентов москвичей пользуются госуслугами онлайн, территория всего города покрыта 4G-связью.

"Россияне более восприимчивы к техническим новинкам"

"А я живу в десяти километрах от Бонна, где находится штаб-квартира Deutsche Telekom, и у меня дома мобильной связи нет", - посетовал Георг Шнайдер (Georg Schneider), основатель и генеральный директор специализирующейся на России консалтинговой компании swilar GmbH, модерировавший заседание рабочей группы.

Такими плакатами районный центр Дюрен приветствовал участников конференции

В перерыве на вопрос DW, в какой мере московские достижения в области цифровизации типичны и показательны в целом для России, он ответил. "Я довольно много езжу по российским регионам, недавно, к примеру, был в Набережных Челнах, Липецке, Ульяновске. Мое впечатление: первые шаги цифровизации хорошо удались, все эти приложения легкодоступные, и жители ими охотно пользуются".

Недавно, привел другой пример Георг Шнайдер, "на меня косо посмотрели в Германии, когда я попытался в магазине бесконтактно расплатиться кредитной карточкой. А по всей России это возможно". Казалось бы, мелочи, подчеркнул глава swilar GmbH, но они показывают, что в России существенно дальше, чем Германия, продвинулась в том, чтобы сделать применение цифровых технологий более удобным.

Конечно, продолжил он, отчасти это связано с тем, что определенных технологий в России раньше просто не было, и когда их вводят, то разом перепрыгивают несколько этапов их развития. Тем не менее, по словам Георга Шнайдера, он вновь и вновь убеждается, что "мои российские друзья и коллеги куда более восприимчивы к техническим, цифровым новинкам, чем люди у нас здесь, в Германии".

"Совокупность IT-технологий, помогающих муниципальным властям"

Но вернемся к главной теме рабочей группы. Из выступлений ее российских участников можно было сделать вывод, что в России под "цифровым городом" подразумевают главным образом те меры, которые принимаются городской администрацией с целью сделать жизнь горожан более комфортной, а свою работу - более прозрачной и эффективной.

Участники XV Конференции городов-партнеров Германии и России перед администрацией Дюрена

Это подтвердил в беседе с DW председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, пришедший послушать дискуссию именно в этой группе. "Для меня, - отметил он, - "цифровой город" - это совокупность IT-технологий, помогающих муниципальным властям взаимодействовать с населением и управлять городским хозяйством".

А что вкладывают в этот термин в Германии, каковы здесь приоритеты? Российские участники конференции городов-партнеров этого так и не узнали, поскольку соответствующего доклада с немецкой стороны запланировано не было. В результате могло возникнуть впечатление, подкрепленное отдельными высказываниями и репликами как немецких, так и российских участников, что города ФРГ заметно отстали в этой сфере.

Дуйсбургу важны комплексные решения, защита личных данных и экология

Однако в ходе кулуарной беседы с двумя представителями отдела цифровизации администрации Дуйсбурга корреспондент DW выяснил, что в этом городе, где расположен крупнейший речной порт Европы, в прошлом году тоже приняли широкомасштабную программу "перехода на цифру". И даже ключевых направлений здесь, как и в Калуге, тоже семь.

В чем же различия? "Мы в Дуйсбурге, да и вообще в Германии, действуем более осторожно и к тому же не спешим объявлять успехами то, что мы еще не довели до конца", - ответил Йенс Йордан (Jens Jordan), заместитель начальника отдела цифровизации. К тому же, продолжил он, больше внимания, к примеру, уделяется тому, чтобы обучить население пользоваться цифровыми технологиями и, возможно, помочь людям избавиться от возможных страхов перед ними.

Что же касается калужского опыта мониторинга улиц, то дуйсбургский специалист считает более важным внедрение интеллигентных транспортных систем (эту задачу поставил перед собой и градоначальник Дмитрий Разумовский). Речь о том, чтобы цифровыми методами, к примеру, направлять транспорт в обход пробок и подыскивать ему подходящие парковки. "А там сенсоры определяют, что оплаченное время парковки подходит к концу, и через смартфон предлагают внести дополнительную плату", - поделился планами на будущее Йенс Йордан.

"У нас большой порт, пересечение сразу нескольких автобанов, недалеко аэропорт - нам нужны более широкомасштабные решения, чем просто мониторинг улиц", - подчеркнул собеседник DW. А его коллега Анреа Блекер (Andrea Bläker) добавила, что в Германии к установке камер наружного наблюдения вообще относятся очень настороженно, теме защиты личных данных здесь уделяют повышенное внимание (российские выступавшие касались этого аспекта лишь вскользь). "Наши граждане не хотят, чтобы мы, скажем, точно знали, как долго они сидели в пивной", - пояснила собеседница.

Еще одно отличие немецкого подхода - повышенное внимание к экологической тематике. Ведь "умный город" - не только "цифровой", но и "зеленый". "Один мой коллега сейчас разрабатывает сенсоры для деревьев, которые будут отслеживать уровень загрязнения воздуха, фиксировать появление вредителей или, скажем, определять, не нуждается ли дерево в дополнительном поливе", - рассказал Йенс Йордан.

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