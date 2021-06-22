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Немецкие цитаты: философия, политика, спорт, знаменитости…
Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.
Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный. +++ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Друзей не приобретают, друзей узнают. +++ Man erwirbt keine Freunde, man erkennt sie.
Экономика - это не пациент, которого можно оперировать бесконечно. +++ Die Volkswirtschaft ist kein Patient, den man pausenlos operieren kann.
Идея не заменяет работы. +++ Der Einfall ersetzt nicht die Arbeit.
12 немецких месяцев - 12 народных примет.
Действовать! Действовать! Вот ради чего мы существуем. +++ Handeln! Handeln! Das ist, wozu wir da sind.
Есть великаны, нет только рыцарей уже. +++ Es gibt noch Riesen, doch keine Ritter gibt es mehr.
Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли потом жаловаться, что его раздавили? +++ Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird.
Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой. +++ Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muss.
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