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Цитатник

Немецкие цитаты: философия, политика, спорт, знаменитости…

Liverpools Mittelfeldspieler Terry McDermott (r) trifft ins Mönchengladbacher Tor, Torhüter Wolfgang Kneib (l) und Abwehrspieler Berti Vogts (M) können nur noch dem Ball hinterherschauen. Der FC Liverpool gewinnt am 25.5.1977 im Olympiastadion in Rom vor 60.000 Zuschauern das Endspiel um den Fußball-Europapokal der Landesmeister gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. In der Saison darauf verteidigen die Liverpooler den Cup.

Следующая игра - всегда самая трудная, или 10 немецких цитат о футболе 22.06.2021

Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.
Pepita-Hut und Boccia-Kugeln Konrad Adenauers (KAS-ACDP)

10 цитат Конрада Аденауэра 19.04.2017

Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный. +++ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Wilhelm Busch (1832-1908), Maler, Zeichner, Karikaturist, Autor, Schriftsteller, humoristischer Dichter u.a. von Max & Moritz, Hans Huckebein, Die fromme Helene, Plisch & Plum / Portrait Porträt Personen, painter, Autor, writer, author, Literatur, Mann Überzieher, Vollbart, gezwirbelter Bart, Zigarette, Zigarettenspitze / HisPer

Самая искренняя форма признания, или 10 цитат Вильгельма Буша 26.06.2015

Друзей не приобретают, друзей узнают. +++ Man erwirbt keine Freunde, man erkennt sie.
West German Chancellor Ludwig Erhard smokes a cigar in his office in Bonn, West Germany, March 1964. (AP Photo/Stf)

Кто должен приобрести себе подтяжки, или 10 цитат Людвига Эрхарда 16.06.2015

Экономика - это не пациент, которого можно оперировать бесконечно. +++ Die Volkswirtschaft ist kein Patient, den man pausenlos operieren kann.
Die undatierte und nachcolorierte Aufnahme aus dem AKG-Archiv zeigt den Volkswirtschaftler und Soziologen Max Weber als Professor in Heidelberg - Foto, 1918 (E. Gottmann, Heidelberg). Spätere Kolorierung. Foto: AKG-Images/dpa ACHTUNG: Bild darf nur redaktionell verwendet werden! (zu dpa Visionär und scharfsiniger Analyst - 150 Jahre Max Weber vom 17.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Нагорная проповедь - не карета, или 10 цитат Макса Вебера 10.06.2015

Идея не заменяет работы. +++ Der Einfall ersetzt nicht die Arbeit.
Bildnummer: 60004338 Datum: 23.06.1966 Copyright: imago/United Archives International West Germany v Yugoslavia West German centre forward Uwe Seeler is beaten to the ball by the Yugoslavian goalkeeper Pantelic during the International match in Hanover. 23rd June 1966. kbdig 1966 quadrat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 60004338 Date 23 06 1966 Copyright Imago United Archives International WEST Germany V Yugoslavia WEST German Centre FORWARD Uwe Seeler IS Beaten to The Ball by The Yugoslavian Goalkeeper Pantelic during The International Match in Hanover 23rd June 1966 Kbdig 1966 Square PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

10 немецких цитат о футболе 29.05.2015

Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.
ARCHIV - Ein Regenbogen spannt sich am 18.08.2013 über grünen Feldern und Windkraftanlagen vor grauen Regenwolken bei Wilster (Schleswig-Holstein). Die Aufnahme entstand durch das Fenster eines Zuges. Schleswig-Holstein kann in diesem Jahr voraussichtlich erstmals seinen gesamten Strombedarf mit erneuerbaren Energien decken. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa «Schleswig-Holstein deckt Verbrauch 2014 rechnerisch mit Ökostrom» vom 21.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крестьянин в июне дождю всегда рад 29.05.2015

12 немецких месяцев - 12 народных примет.
portrait de Johann Gottlieb Fichte. Philosophe allemand (1762 à1814). !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY STF1962 Portrait de Johann Gottlieb Spruce Philosophe Allemand 1762 date estimated PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY STF1962

Ложь есть всегда самоубийство духа, или 10 цитат Иоганна Готлиба Фихте 22.05.2015

Действовать! Действовать! Вот ради чего мы существуем. +++ Handeln! Handeln! Das ist, wozu wir da sind.
Die Ritter der Tafelrunde (Knights Of The Round Table, USA 1953, Regie: Richard Thorpe) Ava Gardner (als Guinevere, Gemahlin von König Artus und Geliebte von Ritter Lancelot), Mel Ferrer (als König Artus) / König, Königin, Handkuss, anmutig, galant, den Hof machen, werben, ritterlich, mittelalterliche Kleidung mit Schleier, Rüstung, Ritterrüstung, Mode Mittelalter, Artus-Sage, Camelot, Rittertum, Ritterfilm

Простота - результат зрелости, или 10 цитат Фридриха Шиллера 06.05.2015

Есть великаны, нет только рыцарей уже. +++ Es gibt noch Riesen, doch keine Ritter gibt es mehr.
Auf dieser Collage steht eine Frau mit vintagem Kleid und einer Maske. Daneben sieht man die Vögel. Dahinter sind auch die Käfige mit den Vögeln drin.

Изобрести самолет просто, или 10 цитат о полетах и авиации 30.04.2015

Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
Immanuel Kant am Schreibtisch/Wolff Kant, Immanuel, Philosoph, Koenigsberg 22.4.1724 - ebd. 12.2.1804. - Kant am Schreibtisch - Schattenriss von Heinrich Wolff, 1926.

10 цитат Иммануила Канта 20.04.2015

Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли потом жаловаться, что его раздавили? +++ Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird.
ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 цитат Марлен Дитрих 13.04.2015

Настоящие друзья - те, которым можно позвонить в четыре утра". +++ Die Freunde, die man um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen.
Auschnitt von: Porträt Johann Wolfgang von Goethe. Copyright: Klassik-Stiftung Weimar ***Bitte im Text vermerken: Auschnitt von:***

10 цитат Гёте 07.04.2015

Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой. +++ Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muss.