ЦИК РФ назвал Научно-экспертный совет "мертвым" и упразднил его

Научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИК РФ прекратил свое существование. На заседании Центризбиркома в пятницу, 28 февраля, принято единогласное решение об упразднении этого органа. "Мы считаем, что не нужна нам формальная, бездушная, вообще такая мертвая форма. Поэтому мы от нее решили отказаться", - пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Упразднение НЭС не означает отказа от взаимодействия с экспертами

Вместе с тем она подчеркнула, что данное решение не означает отказа от взаимодействия избирательного ведомства с экспертным сообществом. "Мы будем развивать и расширять новые формы взаимодействия, которые позволят нам в большей степени учитывать разнообразные мнения, чтобы никто не монополизировал себе такое право, и учитывать их в своей работе", - указала далее Памфилова.

Одновременно она пригласила экспертов 10 марта обсудить порядок проведения голосования по поправкам к конституции РФ. "Все желающие эксперты, у которых есть что сказать, пусть изучают, смотрят этот проект нашего порядка, и мы готовы всех здесь принять независимо от того, входили ли они в НЭС или нет", - сообщила глава ЦИК.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан в 2018 году с целью обсуждения и подготовки поправок в избирательное законодательство. В него входили 77 человек. За все время существования состоялись три заседания совета.

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