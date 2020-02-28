 ЦИК РФ назвал Научно-экспертный совет ″мертвым″ и упразднил его | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2020

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Россия

ЦИК РФ назвал Научно-экспертный совет "мертвым" и упразднил его

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что упразднение НЭС не означает отказа работать с экспертным сообществом. За все время существования совет заседал трижды.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова

Научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИК РФ прекратил свое существование. На заседании Центризбиркома в пятницу, 28 февраля, принято единогласное решение об упразднении этого органа. "Мы считаем, что не нужна нам формальная, бездушная, вообще такая мертвая форма. Поэтому мы от нее решили отказаться", - пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Упразднение НЭС не означает отказа от взаимодействия с экспертами

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Вместе с тем она подчеркнула, что данное решение не означает отказа от взаимодействия избирательного ведомства с экспертным сообществом. "Мы будем развивать и расширять новые формы взаимодействия, которые позволят нам в большей степени учитывать разнообразные мнения, чтобы никто не монополизировал себе такое право, и учитывать их в своей работе", - указала далее Памфилова.

Одновременно она пригласила экспертов 10 марта обсудить порядок проведения голосования по поправкам к конституции РФ. "Все желающие эксперты, у которых есть что сказать, пусть изучают, смотрят этот проект нашего порядка, и мы готовы всех здесь принять независимо от того, входили ли они в НЭС или нет", - сообщила глава ЦИК.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан в 2018 году с целью обсуждения и подготовки поправок в избирательное законодательство. В него входили 77 человек. За все время существования состоялись три заседания совета.

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