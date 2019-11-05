ЦИК России до закрытия участков объявил первые результаты голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в среду, 1 июля, обнародовала первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции РФ. По итогам обработки 2,68 процента протоколов изменения поддержали 70,04 процента проголосовавших, против выступили 28,93 процента.

Первые итоги обнародованы до закрытия избирательных участков по всей стране. Последней в РФ завершит голосование Калининградская область - в 21.00 мск.

На выборах федерального уровня в России публиковать результаты до закрытия участков запрещено на законодательном уровне, чтобы они не влияли на волеизъявление граждан.

"Речь не идет о конкурентном голосовании"

Ранее, 29 июня, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародовал данные экзитполов, также не дождавшись завершения процедуры.

Тогда, отвечая на вопрос журналистов, допустим ли подобный подход, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Нужно учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании. То есть это - не выборы, это - голосование". "Поэтому, скорее, конечно, можно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК", - добавил он.

В Санкт-Петербурге начался флешмоб "Стоп поправки"

Между тем в Санкт-Петербурге началась акция "Стоп поправки", которую устроители обозначили как флешмоб. Она не согласована с властями. Как передает местное издание "Бумага", на Дворцовой площади собрались около 50 человек. Туда прибыла поливальная техника, она проехала колонной возле собравшихся. По информации издания, начались задержания, под стражу взят один человек.

Поправки предлагается принять целым пакетом

В России проходит главный день всенародного голосования, которое из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 началось еще 25 июня и было растянуто на неделю, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

По всей стране открыты более 96,5 тысячи участков, в голосовании имеют право участвовать около 110,5 миллиона избирателей. В ходе референдума им предлагается решить вопрос об изменении сразу 22 статей Основного закона страны, при этом проголосовать россияне могут либо за весь пакет поправок, либо против него. 10 марта изменения уже одобрили Госдума РФ, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Вынесенные на всенародное голосование поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года. Поправка, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина, была предложена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, ставшей в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.

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