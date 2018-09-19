ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными

Центральная избирательная комиссия РФ рекомендует признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края. Соответствующее заявление в среду, 19 сентября, сделала председатель организации Элла Памфилова. "В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - заявила она.

По словам Эллы Памфиловой, если ЦИК Приморского края объявит выборы недействительными, повторное голосование состоится через 3 месяца.

Второму туру выборов в Приморье, в котором участвовали представитель "Единой России" Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко, по мнению российской оппозиции, сопутствовали массовые фальсификации. Побеждавший после подсчета 95 процентов голосов Ищенко внезапно утратил первенство после получения результатов с оставшихся участков, на которых наблюдались аномальные показатели поддержки Тарасенко.

"Политический Чернобыль"

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал выборы в Приморском крае "политическим Чернобылем" и "криминальным беспределом". По его словам, после подсчета 95 процентов голосов Ищенко имел отрыв в 5-7 процентов, который уже невозможно было ликвидировать. "Но после этого подсчет остановили на четыре часа и стали набивать урны сугубо бандитскими методами, чтобы протащить и.о. губернатора Тарасенко", - заявил Зюганов, пообещав доказать победу кандидата от КПРФ в суде.

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал возможные фальсификации "прямым оскорблением не только жителей этого региона, но и всей страны" и "демонстративным глумлением над людьми". Он призвал всех жителей Владивостока с этого дня ежедневно приходить на площадь у здания администрации, а в субботу, 22 сентября, "собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единоросы".

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Смотреть видео 04:08 Now live 04:08 мин Поделиться Что означает скандал на выборах в Приморье для Кремля Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/352ej Что означает скандал на выборах в Приморье для Кремля (17.09.2018)