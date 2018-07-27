ЦИК не поддержала референдум о пенсионной реформе в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 27 июля, отказала в проведении в России референдума о повышении пенсионного возраста. ЦИК признала вопрос "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" не соответствующим требованиям закона. Из 13 присутствующих на заседании членов ЦИК такое решение поддержали 11 человек, один высказался против, еще один воздержался, сообщает ТАСС.

Чтобы разобраться с содержанием вопроса, граждане должны обладать специальными знаниями, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. В комиссии, в частности, сочли, что формулировка допускает различные толкования и может ввести россиян в заблуждение, так как не содержит "характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание". Это касается как "отсутствия указания на определенный возраст, так и отсутствия определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ".

Кроме того, как пояснили Гришина и другой член ЦИК, Сиябшах Шапиев, к моменту проведения референдума пенсионная реформа уже может вступить в силу, что приведет к тому, что граждане будут голосовать по поводу уже существующей нормы.

Памфилова предложила переформулировать вопрос

Вынести вопрос на референдум предложила КПРФ. На заседании ЦИК представитель этой партии спросил председателя комиссии Эллу Памфилову, может ли она озвучить корректную формулировку. В ответ Памфилова выразила готовность "проконсультировать и помочь, чтобы вопрос был точен", передает "Интерфакс". "У вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос", - заявила Памфилова, выразив уверенность в том, что после уточнения "никаких возражений" со стороны членов ЦИК не будет.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины начиная с 2034 года будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.

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