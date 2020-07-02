ЦИК Беларуси не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом в президенты

Бывший банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников президента Беларуси Александра Лукашенко, не зарегистрирован кандидатом в президенты. Во вторник, 14 июля, ЦИК отказал ему в регистрации, объяснив это несоответствиями в декларации о доходах и имуществе, а также участием иностранной организации в его избирательной кампании.

С предложением не регистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты выступила председатель ЦИК Лидия Ермошина. На заседании она зачитала письмо из Комитета госконтроля, в котором утверждается, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Затем члены комиссии единогласно проголосовали за это решение.

За выдвижение Бабарико, находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.

Команда Бабарико обратится в суд

Команда Бабарико заявила о намерении обжаловать решение ЦИК в суде. "Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила даже находящегося за решеткой Бабарико", - цитирует издание Tut.by слова представителя штаба Марии Колесниковой. В свою очередь юрист штаба Максим Знак указал, что никаких документов в обоснование отказа в регистрации предоставлено не было.

Также отказано в регистрации экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. ЦИК объяснил это недостачей 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение. Кроме того, секретарь ЦИК Елена Дмухайло указала на несоответствии декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

В то же время ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева, главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, а также действующего президента Александра Лукашенко.

Дело Виктора Бабарико

Виктор Бабарико в прошлом был председателем Белгазпромбанка. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны. С 19 июня Бабарико находится в изоляторе.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В преддверии выборов были задержаны также многие участники акций в поддержку оппозиционеров. Александр Лукашенко руководит республикой с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Европейский Союз настоятельно призвал Минск обеспечить настоящую политическую конкуренцию на президентских выборах.

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