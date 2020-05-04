Церкви и пандемия: в Украине опасаются последствий пасхальных праздников

Украинские власти и медики все еще опасаются вспышки коронавируса, связывая ее возможность с тем, что в период пасхальных праздников тысячи верующих не соблюдали требования карантина. По данным Национальной полиции Украины, несмотря на запрет массовых собраний, праздничные церковные богослужения 19 апреля в общей сложности посетили более 130 тысяч человек. Данных о том, сколько из них являются прихожанами той или иной церкви, у полиции, зафиксировавшей целый ряд нарушений требований карантина, нет.

Полицейские у входа в Киево-Печерскую лавру

Карантин в Украине продлили до 22 мая. Перед воротами Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сейчас круглосуточно дежурят полицейские в биозащитных костюмах. Время от времени в монастырь, который расположен в центре Киева, заезжает машина скорой помощи. Как сообщал еще 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский, на территории Киево-Печерской лавры подтверждено почти 100 случаев заражения.

По словам Зеленского, на территории Киево-Печерской лавры выявлено 100 случаев заражения

Наместник лавры, митрополит Павел заявляет, что эта цифра завышена. 2 мая он говорил о 68 больных COVID-19 среди братии монастыря. Но и этот показатель впечатляет, если учесть, что братия монастыря насчитывает 200 человек. Два монаха лавры умерли от коронавирусной инфекции, два лежат в больнице, остальные - на самоизоляции. Часть студентов Киевской духовной академии и семинарии, расположенной на территории лавры, отпустили домой.

"Я сам был в больнице", - признается наместник Киево-Печерской лавры. И подчеркивает, что монахи придерживаются правил карантина. "Сегодня в святой лавре выполняются все предписания врачей", - уверяет митрополит Павел в видеообращении, размещенном на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Самая страшная эпидемия - это грех"

Несколько недель назад, когда в Украине уже был введен карантин из-за коронавируса, митрополит в ролике с YouTube-канала Киево-Печерской лавры фактически выступал за игнорирование ограничений, призывая верующих приходить в храмы и причащаться. Тогда он заявлял, что "самая страшная эпидемия - это грех, который разрушает человеческую природу".

Накануне пасхальных праздников Всеукраинский совет церквей договорился с правительством страны и президентом Зеленским о совсем другом алгоритме действий на Пасху. В частности, о том, что богослужения будут проводить, но с ограниченным количеством людей - не более десяти человек в храме, а приходы организуют в Сети трансляцию праздничной службы. Кроме того, обязательным условием было ношение защитных масок всеми присутствующими, а причащение и прикладывание к иконам было ограниченно.

Нарушения карантина во время пасхальных праздников

Но договоренностей, как видно из отчетов полиции, придерживались не все. В итоге, по данным Зоряна Шкиряка, советника министра внутренних дел, были открыты пять уголовных дел и составлены пять административных протоколов в связи с действиями представителей УПЦ МП во время праздников.

Празднование Пасхи в одной из церквей в Донецке

В частности, нарушение правил карантина на Пасху были зафиксированы в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области.

Там прошли массовые шествия верующих без соблюдения дистанции и защитных масок. Сейчас в Святогорской лавре, как и во всех двенадцати тысячах приходов УПЦ МП по всей стране, продолжаются богослужения. Почаевская и Киево-Печерская лавры закрыты на карантин, поскольку священники, семинаристы и хористы массово болеют COVID-19.

Вовремя сделанные тесты на коронавирус

Сколько всего священнослужителей и каких именно церквей сейчас инфицированы, выздоровели или умерли от COVID-19 в Украине, судя по всему, не знает никто. В церквях избегают отвечать на эти вопросы. Как сообщил DW митрополит Климент, представитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП, эта церковь пользуется данным министерства здравоохранения Украины и не выделяет из общего числа инфицированных своих священнослужителей.

Освящение пасхального кулича в в селе Бузово под Киевом

"И священнослужители, и верующие Украинской православной церкви придерживаются всех требований. Статистика заболеваний священнослужителей нашей церкви такая, как и в целом по Украине. Среди священников других конфессий также есть заболевшие, разделять больных по конфессиональной принадлежности не научно", - считает митрополит Климент.

Большое количество инфицированных в монастырях УПЦ МП, в частности Киево-Печерской лавре, он объяснил тем, что духовенству и монахам были вовремя сделаны тесты на COVID-19. "Мы отнеслись ответственно, чтобы предотвратить все возможные последствия, - отметил священнослужитель. - Это была просьба руководства Украинской православной церкви, чтобы все монахи были здоровы".

Без 100-процентной гарантии

В Православной церкви Украины (ПЦУ) также не ведут отдельную статистику по заболевшим или умершим от коронавируса священникам. "У нас нет этих данных. Хотя мы не видим отзывов из регионов, что есть какие-либо заражения", - сказал DW представитель пресс-службы ПЦУ Константин Москалюк, уточнив, что отдельные епархии ПЦУ самостоятельно проводят тестирование на коронавирус.

"Во Львовской епархии, например, все духовенство прошло тестирование, и у них не обнаружено инфекции", - добавил Москалюк. По его выражению, ПЦУ на время карантина перешла в интернет - ведутся онлайн-богослужения, от верующих принимаются личные онлайн-записки на молитвы.

Решение о таком режиме работы синод ПЦУ принял еще в начале эпидемии. По словам Москалюка, в последнее время количество просмотров онлайн-богослужений увеличилось. При этом церкви ПЦУ проводят и обычные службы, но посещать их, согласно правилам карантина, разрешено ограниченному числу прихожан.

В Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) сообщили, что из трех с половиной тысяч ее священнослужителей за весь период карантина заболели COVID-19 до десятка человек, один умер. "Мы стараемся все карантинные требования выполнять", - заверил DW глава департамента информации УГКЦ протоиерей Игорь Яцив. При этом он констатировал, что стопроцентно гарантировать, что в каждом приходе неукоснительно соблюдают карантин, нельзя. Хотя "на Пасху было, и так на службах у нас минимальное количество людей в храме, и все в масках".

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