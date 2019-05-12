Церемония открытия "Евровидения-2019" прошла в Тель-Авиве

"Евровидение-2019" - крупнейший музыкальный телевизионный конкурс в мире - открылось в воскресенье, 12 мая, в столице Израиля. Участники из 41-й страны прошли по оранжевой дорожке в центре Тель-Авива, по разные стороны которой их ждали фанаты и представители СМИ. Дефиле с короткими интервью журналистам и селфи поклонников с исполнителями продолжалось более трех с половиной часов, прежде чем последний певец - рэпер Махмуд из Италии - зашел в концертный зал "Гейхал ха-Тарбут". Там участников конкурса приветствовали мэр Тель-Авива и организаторы - руководители израильского телеканала Kan и Европейского вещательного союза.

Участники "Евровидения-2019" репетируют уже неделю

Открытие конкурса - формальная церемония. Репетиции исполнителей на территории выставочного центра израильской столицы продолжаются уже больше недели. Первый полуфинал "Евровидения-2019" состоится во вторник, 14 мая. В нем за 10 путевок в финал будут бороться участники из 17 стран. В их числе - Zena из Беларуси, Ото Немсадзе из Грузии, а также швед Виктор Кроне, представляющий Эстонию.

В этом полуфинале должна была выступать и Maruv из Украины. Однако после скандала, вызванного запланированными гастролями в России победительницы национального отбора, Украина отказалась от участия в нынешнем конкурсе. Без политики не обошлось и на церемонии открытия. Группа активистов (менее десяти человек), призывающая к бойкоту конкурса из-за политики Израиля в отношении палестинцев, несколько минут простояла на коленях с плакатами перед концертным залом, а потом разошлась без вмешательства полиции.

Второй полуфинал «Евровидения-2019» пройдет в четверг, 16 мая. В нем выступят 18 исполнителей, среди них - один из фаворитов, россиянин Сергей Лазарев. В 2016 году в Стокгольме он занял третье места. В этом году Россия вновь отправила его на конкурс. Аккредитованные на "Евровидении" журналисты не сомневаются в том, что он - в отличие от Юлии Самойловой в 2018 году в Лиссабоне - получит одну из 10 разыгрываемых путевок в финал конкурса.

Германию в финале представит дуэт Sisters

Места в нем зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также - победителем прошлогоднего конкурса. В 2018 году это был Израиль. Германию представит дуэт Sisters. Финал "Евровидения-2019" состоится в субботу, 18 мая.

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