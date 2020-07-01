Цепкало не станет кандидатом в президенты Беларуси. А что с Бабарико?

Борьбу за пост президента Беларуси смогут продолжить 6 человек. 30 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси объявила, что признала достоверными более 100 тысяч подписей у всех претендентов, которые подавали документы в ЦИК, кроме экс-главы "Парка высоких технологий" Валерия Цепкало - из предвыборной гонки он выбывает.

Согласно подсчетам ЦИК, больше всех подписей в свою поддержку (свыше 1,9 млн) собрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кроме того, участие в избирательной гонке продолжают и ее главные фавориты: экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас задержан по уголовному обвинению и находится в СИЗО КГБ, и жена блогера Сергея Тихановского Светлана. Кроме того, Центризбирком признал подписи лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, лидера "Говори правду" Андрея Дмитриева и экс-депутата Анны Канопацкой.

Бабарико продолжает гонку, Цепкало - нет

Шансы пройти регистрацию и стать кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в Беларуси 9 августа, утратил один из трех главных соперников Александра Лукашенко - бывший дипломат и экс-глава "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало. Достоверными были признаны только 75 249 подписей, собранных в его поддержку, из необходимых 100 тысяч. В интервью DW Валерий Цепкало рассказало том, что его команда очень тщательно подошла к процессу отбора подписей: "Мы собрали около 220 тысяч подписей, отобрали сами 160 тысяч, которые являются наиболее чистыми". Цепкало уже заявил, что собирается обжаловать решение ЦИК.

Валерий Цепкало

А вот экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, несмотря на то, что находится под арестом из-за обвинения по делу Белгазпромбанка, продолжает предвыборную гонку. Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Екатерина Шматина говорит, что такая ситуация объясняется высокой общественной поддержкой Бабарико: "Если бы его подписи не признали, то это вызвало бы еще больше протестов в обществе. А за Цепкало люди на улицы не выходят и не собираются, поэтому власти решили, что снять его с гонки можно уже на этом этапе".

По словам главы варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павла Усова, ожидалось, что главный удар будет нанесен по Виктору Бабарико: "Видимо, власти решили дезориентировать общество, чье внимание сейчас сосредоточено вокруг Бабарико. Сняв первым Цепкало, они снижают градус напряжения и создают иллюзию, что может быть Бабарико еще будет зарегистрирован кандидатом". Но политолог убежден, что власти Беларуси не заинтересованы в том, чтобы оставлять на политической арене видных кандидатов.

Также стать кандидатом в президенты потенциально может и жена блогера Сергея Тихановского Светлана, на пикетах в поддержку которой в Минске собирались километровые очереди. "В связи с тем, что Сергей под арестом, а Светлана стала меньше появляться на публике, их популярность падает. Более того, власти разгромили почти всю ее команду, поэтому теперь она не представляет никакой угрозы", - считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

ЦИК добавил подписи другим кандидатам?

Весьма странная ситуация сложилась с количеством подписей избирателей, которые ЦИК признал действительными у других потенциальных кандидатов на пост президента. Если почти 2 млн подписей Александра Лукашенко никого не удивили, то количество подписей в поддержку лидера партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, лидера "Говори правду" Андрея Дмитриева и экс-депутата Анны Канопацкой вызвало много вопросов. Дело в том, что ЦИК признал действительными гораздо больше подписей, чем их было подано претендентами.

Виктор Бабарико

Так, ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала ЦИК 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчиталась, что у нее после проверок - 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось - 106 841 подпись. Проблемы были также и с подписями Виктора Бабарико, правда другого характера - действительными признали лишь 165 744 подписи из сданных 365 000.

По мнению политолога Андрея Егорова, таким образом власти пытались уравнять количество подписей всех претендентов с Бабарико и показать, что все они примерно из одной когорты - мол, нет никакого рекордного сбора подписей и никто и близко не приближается к "двухмиллионнику" Лукашенко.

Сами претенденты объяснили такое несовпадение по-разному. Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев рассказали, что сдали все же больше подписей, чем раньше заявляли журналистам. А команда Сергея Черечня заявила, что все вопросы по расхождению в количестве подписей - "это не к нам".

Не стоит ждать сюрпризов от ЦИК Беларуси

Имена тех, кто все же будет зарегистрирован кандидатом в президенты Беларуси, ЦИК должна объявить через 2 недели. В теории, претендентов еще могут снять с предвыборной гонки на этапе проверки документов, предоставляемых в Центризбирком - например, декларации о доходах.

Эксперты сходятся во мнении, что Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень станут кандидатами в президенты Беларуси, так как самостоятельными фигурами их никто не считает. "Исходя из нынешнего положения вещей, точно оставят трех фейковых кандидатов, для того, чтобы сохранить иллюзию демократичности, хотя в это уже давно никто не верит", - говорит Павел Усов.

Относительно допуска к выборам фаворитов избирательной гонки, Андрей Егоров говорит, что пока можно лишь спекулировать, на основании чего их могут "срезать" и "срежут" ли вообще: "Я считаю, что хедлайнеров (Бабарико и Тихановскую) все же зарегистрируют, так как цель властей сейчас - выиграть в электоральном поле, изобразить так называемую победу на так называемых выборах".

Политолог Екатерина Шматина, в свою очередь, указывает, что в подсчете голосов не стоит ожидать сюрпризов от белорусской ЦИК. "Любой перспективный узнаваемый кандидат по традиции белорусских выборов получит пару процентов, а глава государства одержит элегантную победу. Мы видели это раньше и едва ли это поменяется сейчас", - считает она.

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