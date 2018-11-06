Цены на сахар: в России они растут, а во всем мире падают

Резкое удорожание сахара - специфическая проблема России и Казахстана. На мировом рынке цены вблизи минимума за 10 лет. Немецкие производители жалуются на демпинг ведущих экспортеров.
Российские СМИ в конце октября облетела тревожная новость: оптовые цены на сахар взлетели в РФ за год примерно на 50 процентов, теперь грозит скачок розничных цен как на сам этот продукт первой необходимости, так и на многочисленные кондитерские изделия и сладкие безалкогольные напитки. Сахарный песок стал в России в октябре наряду с куриными яйцами наиболее быстро дорожающим продуктом питания, сообщил Росстат 6 ноября. Волна удорожания пошла и в Казахстане.
Немецкие производители сахара тоже бьют тревогу, но по другому поводу: они опасаются убытков, поскольку биржевые котировки сахара на планете упали к началу осени до самого низкого уровня за десять лет. В Германии считают, что глобальное перепроизводство вызвано субсидированием отрасли в Бразилии, Индии и Таиланде, а также отменой осенью 2017 года сахарных квот в Европейском союзе (ЕС).
Несколько лет падения и два месяца роста
Итак, удорожание сахара - специфическая проблема России и Казахстана, двух крупнейших стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На мировом рынке наблюдается противоположная тенденция: цены вот уже длительное время падают.
Правда, в последние два месяца котировки на биржах планеты, действительно, несколько выросли, и сообщения об этом могли создать ошибочное ощущение серьезного глобального подъема цен. Так, ФАО, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, сообщила 1 ноября, что ее индекс мировых цен на сахар составил в октябре 175,4 пункта, а это на 14 пунктов или 8,7 процента выше, чем в сентябре.
Однако из опубликованной (в том числе на русском языке) таблицы видно, что всю первую половину нынешнего года значение индекса было выше, чем сейчас, в прошлом октябре оно составляло 203,5 пункта, а средний показатель за весь 2017 год превысил 227 пунктов. Более того, в начале этого десятилетия индекс в течение трех лет устойчиво держался выше 300 пунктов, а в 2011 году даже поднялся до 370 пунктов.
Немецкие производители считают нынешние цены демпинговыми
"Цены на сахар упали в этом году до самого низкого уровня за последние десять лет", - подчеркнул в беседе с DW генеральный директор Экономического объединения сахарной промышленности Германии (WVZ) Гюнтер Тиссен (Günter Tissen). По его словам, на рынке установились "демпинговые цены, потому что крупные игроки субсидируют производство и экспорт сахара".
Гюнтер Тиссен указал, прежде всего, на Индию, Бразилию и Таиланд. Эти три страны занимают, по данным WVZ, 1-е, 2-е и 4-е место среди крупнейших на планете производителей сахара (на 3-м месте Китай, на 5-м США). Проводимая ими политика государственной поддержки сахарной промышленности ведет к тому, что "мировой рынок сейчас завален продукцией по самым низким ценам", пожаловался собеседник DW (отметим, что экспортным успехам этих стран способствует также девальвация их валют).
Еще одним крупным игроком на мировом рынке является Евросоюз: сахар производят 20 входящих в него стран, лидируют Франция, Германия и Польша. В октябре 2017 года ЕС отменил действовавшие полвека квоты на производство и экспорт сахара (соответствующее решение было заблаговременно принято еще в 2013 году). Отмена ограничений совпала в прошлом году с очень хорошим урожаем сахарной свеклы в ЕС. Все это еще больше увеличило предложение на мировом рынке - и запасы сахара в Евросоюзе, так что снижение в этом году из-за засухи урожая, к примеру, в Германии приблизительно на 15 процентов вряд ли как-то скажется на рынке.
Россия могла бы выгодно закупить сахар у партнеров по БРИКС
"При нынешних мировых ценах фактически никто не в состоянии безубыточно производить сахар", - утверждает Тиссен. И действительно, крупнейшая не только в Германии, но и в Европе сахарная компания Südzucker объявила в октябре, что в первом полугодии текущего финансового года ее операционная прибыль сократилась наполовину.
Несколькими днями позже ее важнейшей немецкий конкурент Nordzucker сообщил о падении полугодовой прибыли даже на 85 процентов и предупредил своих акционеров: по итогам 2018/19 финансового года убытков уже не избежать, а в 2019/20 году минус окажется, скорее всего, еще более крупным. В качестве основной причины компания назвала "перепроизводство сахара в Европе" и "расширение производства в Индии и Таиланде".
Что плохо для производителей, то хорошо для потребителей: покупателям в Германии и Евросоюзе при такой ситуации рост розничных цен на сахарный песок и рафинад не грозит (в этой статье мы не затрагиваем тему влияния сахара на здоровье человека). Никакого удорожания в России и Казахстане, по идее, тоже быть не должно: плохой урожай сахарной свеклы в некоторых регионах двух этих стран можно легко компенсировать импортом сахара, ведь выбор на мировом рынке огромный, а цены особо низкие.
Правда, российским импортерам из-за продовольственного эмбарго запрещено закупать продукцию ЕС, но зато они могли бы внести вклад в развитие торгово-экономических отношений с партнерами России по группе БРИКС и заказать необходимые объемы в Бразилии, Индии или Китае.
Однако это противоречило бы курсу на импортозамещение, в котором особых успехов, судя по заявлениям министерства сельского хозяйства РФ, добилась именно сахарная отрасль. В 2017 году она сумела "полностью заместить выработку сахара из импортного сахара-сырца и увеличить экспорт", говорится в заявлении Минсельхоза, которое 26 октября цитировало агентство "Интерфакс".
Возобновление импорта перечеркнуло бы это достижение, к тому же снижение цен на сахар в России ударило бы по интересам отечественных производителей. Прошлогодние низкие цены не обеспечивали нормальной доходности предприятий, указывается в заявлении Минсельхоза РФ, а нынешние, более высокие цены позволят производителям сахара стабильно работать и наращивать экспорт.
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