 Цены на одежду и обувь в России вырастут на 5-20 процентов | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2018

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Россия

Цены на одежду и обувь в России вырастут на 5-20 процентов

В связи с падением курса рубля в текущем году и повышением ставки НДС с 1 января в 2019 году неизбежно вырастут цены на одежду и обувь, пишет РБК.

Мужчина перед магазином одежды

Даже если курс рубля останется на текущем уровне, цены на одежду и обувь в России в 2019 году вырастут на 5-10 процентов в бюджетном секторе и на 10-20 процентов - в премиальном, сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс. Подорожание связано с значительным падением курса российской валюты в текущем году, а также повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года, указывает издание во вторник, 25 сентября.

Контекст

Рост ставки НДС усилит инфляцию, при этом общую атмосферу нестабильности усугубляют заявления ЦБ РФ о невозможности контролировать повышение цен, считает Лебсак-Клейманс. Цены на одежду и обувь, в отличие от цен на продовольственные товары, как правило, повышаются с задержкой, поскольку с увеличением расходов на продовольствие население начинает экономить на развлечениях и обновлении гардероба.

Неизбежный рост цен

"Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, "оттягивают" момент переоценки товара и стараются максимально "завуалировать" рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году", - уверена Лебсак-Клейманс.

Президент компании BAON, работающей в сфере интернет-торговли обувью и одеждой, Илья Ярошенко также считает, что цены в данном сегменте вырастут на 5-10 процентов. "Запас прочности у компаний небезграничен, и прошлые кризисы уже привели к тому, что дальше держать цены за счет собственных ресурсов становится нереально", - отметил он.

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    Автор: Андрей Гурков


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