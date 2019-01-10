 Центр ″Досье″ обнаружил связь людей Пригожина со смертью репортеров в ЦАР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2019

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Мир

Центр "Досье" обнаружил связь людей Пригожина со смертью репортеров в ЦАР

Жандарм, следивший за убитыми в Африке журналистами Джемалем, Расторгуевым и Радченко, неоднократно звонил россиянину, связанному со структурами Пригожина, утверждает расследовательский центр Ходорковского.

Цветы у фотографий Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко

За журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, которые были убиты в Центральноафриканской республике, следил местный жандарм, связанный с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом российское издание "Новая газета" пишет в четверг, 10 января, со ссылкой на центр "Досье" - некоммерческий проект Михаила Ходорковского.

По данным расследования, водитель Бьенвеню Дувокама, который вез репортеров, является бывшим агентом местной жандармерии. В день убийства журналистов - 30 июля - и в предыдущие два дня он более 40 раз звонил жандарму Эмманюэлю Котофио, отмечают авторы, приводя данные биллинга.

Котофио постоянно находился поблизости от журналистов и присутствовал на месте убийства, подчеркивает центр "Досье". Кроме того, в июле и августе 2018 года он поддерживал активную связь с присутствовавшим в стране россиянином Александром Сотовым, который связан со структурами Пригожина. В распоряжении авторов имеется документ, согласно которому Сотов в ЦАР исполнял обязанности "инструктора по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе".

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Номер телефона фиксера зарегистрирован на вымышленное имя

Центр "Досье" считает, что фиксера (помощника-консультанта) из миссии ООН по имени Мартин, который порекомендовал журналистам водителя, возможно, в действительности не существует. Номер мобильного телефона, по которому с "Мартином" связывались через мессенджер WhatsApp, был зарегистрирован на вымышленное имя. По данным биллинга, телефон все время фиксировался в столице ЦАР Банги, хотя "Мартин" утверждал, что находится в нескольких сотнях километров от города, отмечается в расследовании.

Убийство российских журналистов

30 июля в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера.

О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной 2018 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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