Центр депортации беженцев - символ политики властей Дании (фотогалерея)

По итогам выборов в парламент Дании популисты могут укрепить свои позиции. Власти страны уже проводят антимиграционную политику. Центр депортации беженцев Керсховегорд - ее отражение.
Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)
Молодые мигранты чаще других упоминаются в немецкой криминальной хронике. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)
Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с ним канцлер Ангела Меркель и ее правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты. (10.05.2019)
Несовершеннолетних беженцев, прибывших в Германию без сопровождения, как правило, не высылают из страны. Однако зачастую определить их реальный возраст не так-то просто. Подробности - у DW. (24.01.2019)