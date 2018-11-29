Цена нефти обновила годовой минимум

Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже уровня в 50 долларов, упав до минимума с сентября 2017 года. Таковы данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг, 29 ноября. Стоимость одного барреля нефти Brent составляет около 59 долларов.

Только с начала ноября нефть подешевела уже на 23 процента. К очередному падению привели постоянный рост предложения на рынке нефти в США, а также заявление Саудовской Аравии о том, что она не будет сокращать добычу в одиночку.

Помогут ли переговоры ОПЕК+ рынку нефти?

Стабилизация на рынке этого сырья может наступить после заседания стран ОПЕК+, которое состоится в Вене, его участники могут договориться о сокращении добычи. Однако трейдеры сомневаются, что это окажет существенное влияние, передает агентство AFP.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цену нефти в 60 долларов "вполне приемлемой" для страны. По данным Reuters, Москва намерена сокращать нефтедобычу постепенно, и в настоящий момент она торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.

Смотрите также:

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа Так Франкфуртская фондовая биржа с ее характерным куполом выглядела на открытке, выпущенной в 1934 году.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа ...А таким исторический центр Франкфурта-на-Майне был в 1945 году, сразу после окончания войны. Здание биржи, от которого остались только стены и провалившаяся крыша, на этой фотографии разбомбленного центра города найти очень трудно. Осталась стоять только церковь, с колокольни которой был сделан предыдущий снимок.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа Здание Франкфуртской фондовой биржи сегодня. Перед ним - скульптуры быка и медведя. "Быки" и "медведи" олицетворяют основных участников биржевой торговли, две противоположные стратегии. "Быки" играют на повышение курсов валют и ценных бумаг: они, так сказать, поднимают противника на рога.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа "Медведи", наоборот, прижимают противника к земле. Поэтому "медведями" называют тех биржевых игроков, которые зарабатывают деньги на падении рынка ценных бумаг.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа Это главный торговый зал Франкфуртской фондовой биржи. Он оснащен самой современной техникой.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа Колокол подарила франкфуртской бирже одна крупная судоходная и страховая компания в честь своего выхода на рынок ценных бумаг. Это бывший корабельный колокол. Сегодня с его символической помощью извещают о начале и окончании торгов.

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа Когда курс акций идет вверх... Автор: Ефим Шуман

