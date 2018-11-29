 Цена нефти обновила годовой минимум | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.11.2018

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Мир

Цена нефти обновила годовой минимум

Биржевая стоимость барреля нефти марки WTI пробила отметку в 50 долларов - это минимум с сентября 2017 года. С начала ноября нефть подешевела уже на 23 процента.

Нефтекачалка в Кувейте

Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже уровня в 50 долларов, упав до минимума с сентября 2017 года. Таковы данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг, 29 ноября. Стоимость одного барреля нефти Brent составляет около 59 долларов.

Контекст

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Цены на нефть в последние месяцы то резко растут, то стремительно падают. Все дело в нефтяном пузыре, который раздувают Путин, Трамп и ОПЕК, считает карикатурист Сергей Елкин. (16.11.2018)

Только с начала ноября нефть подешевела уже на 23 процента. К очередному падению привели постоянный рост предложения на рынке нефти в США, а также заявление Саудовской Аравии о том, что она не будет сокращать добычу в одиночку.

Помогут ли переговоры ОПЕК+ рынку нефти?

Стабилизация на рынке этого сырья может наступить после заседания стран ОПЕК+, которое состоится в Вене, его участники могут договориться о сокращении добычи. Однако трейдеры сомневаются, что это окажет существенное влияние, передает агентство AFP.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цену нефти в 60 долларов "вполне приемлемой" для страны. По данным Reuters, Москва намерена сокращать нефтедобычу постепенно, и в настоящий момент она торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.

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