 Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила 80,50 доллара | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2018

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Мир

Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила 80,50 доллара

Крупные нефтетрейдеры ожидают, что цена на нефть впервые за последние четыре года поднимется до 100 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

Нефтедобывающая установка

Цена на нефть североморской марки Brent достигла наивысшей отметки с ноября 2014 года, превысив предыдущий максимум этого года. В ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE в понедельник, 24 сентября, стоимость фьючерсов на ноябрь превысила отметку в 80 долларов США за баррель и достигла 80,91 доллара на момент 13.38 мск.

До уровня ноября 2014 года цена нефти Brent поднималась в мае 2018 года, достигнув тогда отметки в 80,50 доллара за баррель. Между тем стоимость одного барреля нефти американской марки WTI увеличилась до 72,35 доллара (по состоянию на 18.16 мск).

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Цена на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель

По информации издания Bloomberg, крупные нефтетрейдеры ожидают, что цена на нефть впервые с 2014 года поднимется до 100 долларов за баррель.

Накануне члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств на встрече в Алжире выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен на нефть. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от "монополии ОПЕК" снизить цены на нефть и призвал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.

Высокие цены, по мнению экспертов, частично обусловлены политикой самого Трампа - в частности выходом США из ядерного соглашения с Ираном и возобновлению американских санкций против Ирана. В 2016 году участники ОПЕК и ряд других государств, не входящих в организацию, заключили соглашение об ограничении объемов добычи нефти, что также способствовало росту нефтяных цен.

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    Автор: Максим Филимонов


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Ссылки в интернете

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