ЦБ России тайно выделил 20 млрд рублей на спасение Генбанка

Российский Центробанк (ЦБ) тайно выделил 20 млрд рублей на спасение Генбанка, работающего в аннексированном Крыму. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документацию банка. Сумма в размере 20 млрд руб. появилась у Генбанка в феврале, прием на счету, куда перечисляют средства от агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В АСВ "Ведомостям" подтвердили, что Генбанку, действительно, были предоставлены 11,3 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на шесть лет для поддержания ликвидности. Примечательно, что от такого способа оздоровления кредитных организаций Центробанк отказался год тому назад. Летом 2017 года была введена процедура санации через управляемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

По новому механизму проводились санации "ФК Открытие", "Бинбанка", "Промсвязьбанка". Однако санация Генбанка проводилась по старой схеме, несмотря на то, что новые правила уже действовали.

По мнению бывшего сотрудника ЦБ, Центробанк решил прибегнуть к санации по старой схеме, поскольку опасался санкций (за поддержку финансового института в украинском Крыму, аннексированном в 2014 году Россией. - Ред.).

Ни ЦБ, ни АСВ официально не сообщали о выделении кредита Генбанку. Сам Генбанк не раскрыл размера полученной суммы. Представители ЦБ никак не прокомментировали информацию "Ведомостей".

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